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Haberler > GÜNDEM > Bu görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu! "Benim için gitti, cenazesi geldi"

Gözaltında ölen yaşlı adamın eşinin sözleri yürek burktu

Giresun'da eşine ilaç yazdırmak istediği doktorun şikâyeti üzerine gelen polislerce ters kelepçe takılması ve biber gazı sıkılması sonucu yaşamını yitiren Yusuf Topal'ın ailesi olayın şokunu yaşıyor. Topal'ın serebral palsi (beyin felci) hastası eşi Emine Topal ise ilk kez avukatı aracılığıyla konuştu. Emine nine, 60 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin başına gelenlerle ilgili olarak, "Benim için gitti, cenazesi geldi" diyebildi

01.08.2018 - 07:27 | Güncelleme:

Giresun’da polis şiddetine kurban giden 82 yaşındaki Yusuf Topal’ın felçli eşi Emine Topal’ın gözyaşları dinmiyor. Eşinin kendisi için eve doktor getirmeye uğraştığını söyleyen yaşlı kadın, “Benim için gitti cenazesi geldi” dedi.

Sabah'tan Gül Kireklo'nun haberine göre, Giresun'da eşine ilaç yazdırmak istediği doktorun şikâyeti üzerine gelen polislerce ters kelepçe takılması ve biber gazı sıkılması sonucu yaşamını yitiren Yusuf Topal'ın ailesi olayın şokunu yaşıyor. Topal'ın serebral palsi (beyin felci) hastası eşi Emine Topal ise ilk kez avukatı aracılığıyla konuştu. Emine nine, 60 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin başına gelenlerle ilgili olarak, "Benim için gitti, cenazesi geldi" diyebildi.

 

Topal ailesinin aynı zamanda akrabası olan avukatları Hicran Akkaya Şenol özetle şunları söyledi:

-Hipokrat yemini etmiş bir doktor, kendisinden sadece iki metre ötede fenalaşan vatandaşa, müdahale dahi etmiyor. İnsanlığa sığmaz. Yusuf dede, 4 çocuğundan birini geçen yıl kalp krizinden kaybetmişti, evlat acısıyla yanıyordu.

-Emine nine eşinin cenazesine bile katılamadı. Ağır vicdani yük taşıyor. Yusuf dedenin askerdeyken gözlerinde görme kaybı oluyor. Karşısındakini flu (bulanık) görüyor. Bu ülke için gözlerini feda etmiş bir dedeye deva olunacağına reva olundu.

-Yusuf dedenin elinde, İstanbul'daki doktorun cep numarası yazılı kâğıt varmış. O da hekim, bu da hekim...

 

O DOKTOR DA ŞİKÂYETÇİ OLDU

Öte yandan, 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli kadın doktor Ö.Y., de görevini yapmasını engellediği, odasını işgal ettiği ve kendisini tehdit ettiği iddiasıyla ölen Topal'dan davacı oldu.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 4 dakika önce
    Bunlar doktor filan değil kasap.
  • Misafir 25 dakika önce
    adam haksiz olsa zaten olmezdi
  • Misafir 27 dakika önce
    Doktor müsvettesi Hanimefendi, adam öldükten sonrami Amca oldu? Allah sizler gibi Doktora muhtac etmesin.
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