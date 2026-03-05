Canlı
        Haberler Yemek Yapma Gözleme Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Gözleme Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Gözleme Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Gözleme Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan gözleme, incecik açılan hamurun içerisine peynirden patatese, ıspanaktan kıymaya kadar pek çok harç konularak sac üzerinde pişirilmesiyle hazırlanır. Kahvaltı sofralarından çay saatlerine, pikniklerden akşam yemeklerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan bu lezzet, pratik yapımıyla da öne çıkar. Gözleme Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Gözleme Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? İşte adım adım, tüm püf noktalarıyla en detaylı anlatımı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Gözleme Tarifi

        Gözleme İçin Gerekli Malzemeler

        Hamuru İçin:

        4 su bardağı un 1 tatlı kaşığı tuz 1,5 su bardağı ılık su 1 yemek kaşığı sıvı yağ (isteğe bağlı)

        İç Harcı İçin (Peynirli Örnek):

        200 gram beyaz peynir Yarım demet maydanoz

        Alternatif iç harçlar:

        Haşlanmış patates + baharat

        Ispanak + soğan

        Kıyma + soğan + karabiber

        Üzeri için: 2-3 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

        Gözleme Hamuru Nasıl Yapılır?

        Geniş bir yoğurma kabına un ve tuz alınır. Ortası havuz şeklinde açılır ve ılık su yavaş yavaş eklenerek yoğrulmaya başlanır. Hamur ele yapışmayan, yumuşak ama toparlanan bir kıvamda olmalıdır.

        Yaklaşık 8-10 dakika boyunca yoğrulan hamur pürüzsüz bir hale gelmelidir. Üzeri nemli bezle örtülerek 20-30 dakika dinlendirilir. Bu dinlendirme süresi, hamurun daha kolay açılmasını sağlar.

        İç Harcın Hazırlanması

        Peynirli harç için beyaz peynir bir kaba alınarak çatalla ezilir. İnce doğranmış maydanoz eklenir ve karıştırılır.

        Patatesli harç için haşlanmış patates ezilir, tuz ve baharatlarla karıştırılır. Ispanaklı harç için ince doğranmış ıspanak hafif tuzlanarak suyu sıkılır. Kıymalı harç için kıyma soğanla kavrulur ve soğutulur.

        Gözleme Nasıl Açılır?

        Dinlenen hamur eşit bezelere ayrılır (yaklaşık mandalina büyüklüğünde). Her beze unlanmış tezgahta merdane yardımıyla ince şekilde açılır.

        Hamurun yarısına iç harç yayılır, diğer yarısı üzerine kapatılır. Kenarları bastırılarak kapatılır. Dilerseniz zarf şeklinde de katlanabilir.

        Gözleme Nasıl Pişirilir?

        Sac varsa sac üzerinde, yoksa geniş bir tavada orta ateşte pişirilir. Önce bir yüzü, ardından diğer yüzü çevrilerek kızartılır.

        Pişen gözlemenin üzerine tereyağı sürülerek sıcak servis edilir.

        Gözlemenin Püf Noktaları

        Hamur mutlaka dinlendirilmelidir.

        Hamur ne çok sert ne de çok yumuşak olmalıdır.

        İç harç fazla sulu olmamalıdır.

        Orta ateşte kontrollü pişirilmelidir.

        Piştikten sonra üzeri örtülürse yumuşak kalır.

        Gözleme Kaç Kaloridir?

        İç harcına göre değişmekle birlikte peynirli bir gözleme ortalama 250-350 kalori arasındadır. Daha hafif bir seçenek için az yağ kullanılabilir.

        Gözleme Nasıl Saklanır?

        Pişmiş gözlemeler buzdolabında 2 gün saklanabilir. Isıtmak için tava veya tost makinesi kullanılabilir. Dondurucuda ise 1 aya kadar muhafaza edilebilir.

        Farklı Gözleme Çeşitleri

        Kaşarlı gözleme

        Lorlu gözleme

        Pastırmalı gözleme

        Karışık sebzeli gözleme

        Gözleme, az malzemeyle hazırlanan ama lezzetiyle sofraların yıldızı olan geleneksel bir hamur işidir. Doğru yoğrulmuş ve dinlendirilmiş hamur, dengeli iç harç ve kontrollü pişirme ile evde lokanta kalitesinde gözleme yapmak oldukça kolaydır. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde tercih edilebilen bu pratik tarif, hem ekonomik hem de doyurucu bir alternatiftir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
