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Gözler bu hafta yine YSK'da

HABERTURK.COM

31 Mart yerel seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonucu İstanbul seçimlerinin iptal gerekçesinin bu hafta YSK tarafından açıklanması bekleniyor. Diğer yandan CHP ve İYİ Parti'nin iptal talepleri de karara bağlanacak

YSK



Gözler bu hafta yine Yüksek Seçim Kurulu’nda olacak. YSK, CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul seçimlerin tümünün yenilenmesi başvurusunu karara bağlayacak. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli karar da açıklanacak.

YSK “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran’da yenilecek” dedi, ama tartışmalar bitmedi. CHP ve İYİ Parti YSK’ya başvurarak İstanbul’da 39 ilçenin tamamında seçimlerin iptalini ve yenilenmesini talep etti.

CHP tam kanunsuzluk başvurusunda 24 Haziran’dan yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin de iptalini istedi.
Başvuru dilekçesinde, “madem sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlük nedeniyle İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimi iptal ediliyor, o zaman aynı usulle teşkil edilen sandık kurullarının görev yaptığı İstanbul ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri ile 24 Haziran seçimleri de ertelenmeli” görüşüne yer verildi. Kurulun bugün ya da yarın bu başvuruları kesin olarak karara bağlaması bekleniyor.

Öte yandan, YSK’nın sandık kurullarının “usulsüz” teşkili nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesine dair kararının gerekçesini de bu hafta açıklaması bekleniyor. 7 üye neden iptal oyu kullandıklarına dair gerekçelerini, Başkan Sadi Güven dahil 4 üye ise neden iptal talebinin reddi yönünde oy kullandıklarına dair muhalefet gerekçelerini kaleme alacak.

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