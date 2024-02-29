Üçüncü cemre ne zaman düşecek, toprağa düştü mü? Cemre düşme tarihleri 2024
İlk cemre havaya, ikincisi suya, üçüncü cemre düşmesi toprağa oluyor. İlk iki cemre düştü. Baharın müjdeleyen cemre düşme tarihleri ilkbaharın başında yedişer gün arayla düşüyor. Halk arasında doğanın uyanışı olarak kabul edilen üçüncü cemre ne zaman düşüyor, 3.cemre toprağa düştü mü, cemreler ayın kaçında düşüyor? İşte Cemre düşme tarihleri 2024
Cemre düşme tarihleri merak konusu olurken sıra üçüncü cemrenin düşmesine geldi. İlk cemre havaya, ikincisi suya ve üçüncü cemrenin düşmesiyle toprak ısınacak. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan cemre düşmesi, yedi gün arayla gerçekleşirken cemre düşmesi ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Cemrelerin düşme sırasına göre havada temizlenme ve yeniden doğuş hissedilir. İşte sırasıyla 2024 cemre düşme tarihleri ile üçüncü cemrenin toprağa düşme tarihi
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ
Şubat ayının sonlarına doğru cemre düşme tarihleri merak edilmeye başlandı. Cemre'nin birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.
ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Üçüncü ve son cemre 5-6 Mart tarihlerinde de toprağa düşecek ve bu tarihten sonra hava sıcaklığında artış devam edecek.
CEMRE NEDİR, NE DEMEK?
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.