        İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) koordinasyonunu üstlendiği 61. Venedik Sanat Bienali Türkiye Pavyonu bu yıl Nilbar Güreş'in Gözlerinizden Öperim başlıklı sergisine ev sahipliği yapacak...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 10:55
        'Gözlerinizden Öperim' Venedik Sanat Bienali'nde

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu üstlendiği, 9 Mayıs–22 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 61. Venedik Sanat Bienali Türkiye Pavyonu bu yıl Nilbar Güreş’in Gözlerinizden Öperim başlıklı sergisine ev sahipliği yapacak. Serginin küratörlüğünü Başak Doğa Temür üstleniyor. Sergi, Venedik Bienali için üretilen yeni yapıtlarla sanatçının önceki dönemlerinden seçilen işleri bir arada sunuyor.

        Gözlerinizden Öperim: sergi mekânının tamamına yayılan bir jest

        Nilbar Güreş’in Gözlerinizden Öperim başlıklı sergisi, sanatçının farklı mecralara yayılan pratiğinden çeşitli eserleri bir araya getiriyor. Kültürel semboller, toplumsal eşitsizlikler ve kimlik meselelerini şiirsel, eleştirel ve nüktedan bir dille ele almasıyla öne çıkan Güreş’in fotoğraf, video, kolaj ve tekstil gibi farklı disiplinlere yayılan üretim hattı, son yıllarda giderek üç boyutlu formlara doğru genişledi. Venedik Bienali’nde Türkiye Pavyonu’nun ev sahipliği yapacağı sergi, büyük ölçekli heykel ve yerleştirmeleri izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. İstanbul’da yürütülen yoğun ve kolektif bir üretim sürecinin ardından ortaya çıkan bu yapıtlar, Aralık 2025 – Mart 2026 ayları arasında heykeltıraşlar, metal ustaları, terziler ve zanaatkârlarla birlikte üretildi. Malzemeyi yalnızca biçimsel bir unsur olarak değil, hafıza ve emek taşıyıcısı olarak da ele alan bu yeni yapıtlar, sanatçının önceki dönemlerinden seçilen işlerle birlikte sergide yer alacak.

        Başak Doğa Temür
        Başak Doğa Temür
        Küratör Başak Doğa Temür, Venedik Sanat Bienali kataloğu için hazırladığı metinde sergiyi aşağıdaki sözlerle anlatıyor: “Gözlerinizden Öperim’i çizgisel bir anlatıdan çok mekânsal ilişkiler kurar. Yapıtların kimi yere yaklaşır, kimi bir yüzeye yaslanır, kimiyse tavandan sarkar ya da kendi ağırlığıyla dengede durur. Ziyaretçiyi belirli bir rota boyunca yönlendirmek yerine sergi, yavaşlamayı ve bedenin mekânla, yapıtlarla ve başkalarıyla kurduğu ilişkiye dikkat kesilmeyi önerir. Sergi içinde ilerlemek, mesafe ile yakınlık, kırılganlık ile direnç arasında sürekli yeniden kurulan bir denge arayışına dönüşür.

        Bu yaklaşım, Nilbar Güreş’in farklı mecralara yayılan pratiğinin temelini oluşturur. Sanatçı yaşanmış deneyimlerden hareketle toplumsal cinsiyet, göç ve aidiyet üzerine düşünür. Yerinden edilme, ırkçılık, zenofobi ile din ya da inanç temelli ayrımcılık, onun yapıtlarında uzaktan bakılan konular olarak değil, gündelik hayatı biçimlendiren koşullar olarak yer alır. Güreş, çoğu zaman toplumsal normların ve güç ilişkilerinin bedenler, ilişkiler ve bakış aracılığıyla görünür hâle geldiği anlara odaklanır.

        Tekstil, giysi, ev içi nesneler ve doğadan formlar sanatçının üretiminde merkezi bir yer tutar. Bu malzemeler kişisel ve kolektif hafızaları taşır; şefkat, mizah ve direnç içeren müdahalelerle dönüşür. Yakınlık ile politik gerilim yan yana durur; böylece kırılganlık edilgenlikle özdeşleştirilmeden görünürlük kazanır.”

        Nilbar Güreş
        Nilbar Güreş
        Sergi kitabı ve proje ekibi

        Nilbar Güreş’in Gözlerinizden Öperim başlıklı sergisine bir sergi kitabı eşlik ediyor. Sanatçının pratiğine ve sergiye yakından bakan yazıların yanı sıra bir şiir seçkisinin de yer aldığı kitap, serginin kavramsal çerçevesinin odaklandığı incelik ve özen kavramlarını farklı bağlamlarda ele alıyor. Nilbar Güreş’in imgelerine dair katmanlı okumalar sunan yazılar, Gözlerinizden Öperim’i sanatçının pratiğinin sürekliliği içinde konumlandırıyor. Seçkide yer alan şiirler ise sanatçının pratiğinde de ele aldığı cinsiyet, göç ve aidiyet temaları doğrultusunda yerinden edilme, bellek, kırılganlık, ayrımcılık, çoğulluk ve ilişkisellik gibi kavramları merkeze alıyor.

        İKSV’nin Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle ve İtalya’dan Mousse yayınevinin ortaklığında yayımlayacağı Türkçe-İngilizce kitap, bienalin açılışıyla birlikte raflardaki yerini alacak. Bienal ziyaretçilerinin La Biennale kitabevlerinden edinebileceği kitaba Avrupa başta olmak üzere tüm dünyadaki, sanat ağırlıklı seçkilere yer veren kitabevlerinden de ulaşılabilecek. İ

        Serginin ve hazırlanan kitabın grafik tasarımını İpek Erdöl, editörlüğünü Hazal Yonca Birincioğlu üstleniyor.

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Türkiye Pavyonu

        Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu, T.C. Dışişleri Bakanlığı himayesinde ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Trendyol Sanat eş sponsorluğunda düzenleniyor. SAHA Derneği’nin prodüksiyon desteği sağladığı serginin havayolu partnerliğini Türk Hava Yolları üstleniyor. Türkiye Pavyonu, İKSV’nin girişimi ve 21 destekçisinin katkılarıyla 2014–2034 yılları arasında, Türkiye’nin kullanımına tahsis edilen Arsenale’deki uzun süreli mekânda yer alıyor.

        Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu’nda yer alacak sanatçıyı belirleyen Danışma Kurulu; sanat tarihçi ve akademisyen Dr. Ceren Özpınar, küratör, akademisyen ve yazar Chus Martínez, küratör Öykü Özsoy Sağnak ile küratör ve yazar Ulya Soley’den oluşuyor.

        Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi

        Bu yıl 61’incisi düzenlenen Venedik Bienali Uluslararası Sanat Sergisi, küratör Koyo Kouoh tarafından belirlenen “In Minor Keys / Minör Tonlarda” temasıyla, 9 Mayıs – 22 Kasım 2026 (6, 7 ve 8 Mayıs ön izleme) tarihleri arasında düzenlenecek.

        Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu hakkında ayrıntılı bilgiye turkiyepavyonu26.iksv.org/ adresinden ulaşılabilir.

        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #Venedik Sanat Bienali
        #Nilbar Güreş
