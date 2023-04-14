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Gözlükler nasıl temizlenmeli?

Kirlenmiş ya da lekeli gözlükler kötü görüşe neden olmakla birlikte gözlük camına hatta cilde zarar veriyor. Peki doğru gözlük temizlemenin yolları neler? The New York Times, Amerikan Optometri Derneği'nin ve optisyenlerin tavsiyelerini bir araya getirdi

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  • Gözlükler nasıl temizlenmeli?

    KİRLER İÇİN PAMUKLU ÇUBUKLAR

    Sık sık gözlüğünüzü temizleseniz bile çerçevelerin aralıkları zamanla kir ve kalıntılarla dolabilir. Pamuklu çubuklar, çerçeveyi veya camları çizmeden kirleri güvenli bir şekilde temizlemeyi sağlar.
  • Gözlükler nasıl temizlenmeli?

    ILIK SUYLA YIKAYIN

    Camları sadece su ya da temizleyici kullanmadan mikrofiber bezlerle temizlemekten kaçının. Çünkü bu durum, gözlükteki yağı ya da kiri yok etmez, sadece dağıtır. Gözlüğünüzü ılık veya sıcak su akan bir musluğun altında 15 saniye boyunca yıkamak gözlüğün kirlerden arınmasına yardımcı olur. 
  • Gözlükler nasıl temizlenmeli?

    BULAŞIK DETERJANI

    Kirli gözlüklerinizi suya tuttuktan sonra, her bir camın önüne ve arkasına bir damla bulaşık sabunu sıkın. Ardından sabunu parmaklarınızla hafifçe ovalayın. Bu noktada aşırı sabun kullanmaktan kaçınmak önemli. Çünkü kalıntılar lens kaplamalarına zarar verebilir ve ciltte tahrişe neden olabilir. Öte yandan kullandığınız sabunun aşındırıcı maddeler içermediğinden emin olun. Zira bu katkı maddeleri gözlük camlarına zarar verebilir. 
  • Gözlükler nasıl temizlenmeli?

    TEMİZ MİKROFİBER BEZLER

    Kağıt peçeteyi yavaşça bırakın! Tişörtünüze de uzanmayın. Yumuşak görünen tişörtler, bezler zamanla camları mahvedebilir. Mikrofiber bezler hasarsız temizlik ve kurulama için en iyi seçenektir. Ancak kirli bir bez durumu daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle gözlük temizleme bezlerinize yeniden kullanılabilir mendiller gibi davranın ve sık sık yıkayın.
  • Gözlükler nasıl temizlenmeli?

    KUTUDA MUHAFAZA EDİN

    Gözlükleri kullanmadığınız zamanlarda korumak daha temiz tutar ve kullanım ömürlerini uzatır. Bir iPad'i kılıfsız veya bir yatağı çarşaf olmadan kullanmazsınız, değil mi? Kullanmadığınız zamanlarda gözlüğünüzü uygun olmayan şekilde saklayarak kazara zarar vermediğinizden emin olun. 
  • Gözlükler nasıl temizlenmeli?

    Gözlüğünüzle birlikte gelen kılıfı beğenmediyseniz, size ve zevkinize uygun modelleri araştırabilirsiniz. Ya da gözlüğünüzü temiz bir mikrofiber beze sarabilir ve camları yukarı gelecek şekilde sert bir yüzeye yerleştirebilirsiniz.
  • Gözlükler nasıl temizlenmeli?

    PEKİ YA SPREY VE KÖPÜKLER?

    Lenslere özel solüsyonlar gözlüklerinizi temizler ancak yapılan testlerde ılık su ve bulaşık sabunu daha iyi performans gösteriyor. Amerikan Oftalmologlar Derneği de bulaşık deterjanı ile temizlik yapılmasını öneriyor. 
  • Gözlükler nasıl temizlenmeli?

    Bununla birlikte, hareket halindeyken ya da su kaynağına ulaşılamadığında özel solüsyonlar oldukça kullanışlı. Ancak camlar için güvenli olduğunu özellikle belirtmeyen herhangi bir temizleyici kullanmamakta fayda var. 
  • Gözlükler nasıl temizlenmeli?

    TEMİZLEMESİ NE KADAR SÜRER?

    Gözlüklerin derinlemesine temizlenmesi 10 dakikadan az sürer; günlük bakım ise beş dakikadan az vakit alır. Gözlük yıkamayı el yıkama rutininize dahil ederseniz sadece bir veya iki dakika harcarsınız. 

    *Haberin görselleri Shutterstock tarafından servis edilmiştir. 

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