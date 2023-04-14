TEMİZ MİKROFİBER BEZLER

Kağıt peçeteyi yavaşça bırakın! Tişörtünüze de uzanmayın. Yumuşak görünen tişörtler, bezler zamanla camları mahvedebilir. Mikrofiber bezler hasarsız temizlik ve kurulama için en iyi seçenektir. Ancak kirli bir bez durumu daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle gözlük temizleme bezlerinize yeniden kullanılabilir mendiller gibi davranın ve sık sık yıkayın.