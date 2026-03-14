Göztepe: 2 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Alanyaspor, 2-2 berabere kaldı. 90+10. dakikada İbrahim Kaya'nın golüyle iki kez geriye düşmesine rağmen beraberliği kurtaran Alanyaspor, haftayı 28 puanla tamamladı. Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Göztepe ise puanını 43'e yükseltti.
Giriş: 14.03.2026 - 22:06
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Isonem Park'ta oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
İzmir temsilcisinin gollerini 7'de penaltıdan dönen topu tamamlayan Juan ile 59. dakikada Janderson attı. Konuk ekibe beraberliği getiren golleri ise 15'te Lanis Hagi ve 90+10. dakikada İbrahim Kaya kaydetti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ