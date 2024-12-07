Göztepe: 3 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, evinde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Juan, Romulo ve David Tijanic'in golleriyle kazanan Göztepe, puanını 24'e yükselterek maç fazlasıyla 4. oldu. İzmir temsilcisinde top koşturan Ogün Bayrak, 76. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Adana Demirspor ise haftayı üç puan silme cezasıyla birlikte haftayı -1 puanla tamamladı.

Habertürk Giriş: 07.12.2024 - 18:03 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:48 facebook

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