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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe: 3 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Göztepe: 3 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, evinde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Juan, Romulo ve David Tijanic'in golleriyle kazanan Göztepe, puanını 24'e yükselterek maç fazlasıyla 4. oldu. İzmir temsilcisinde top koşturan Ogün Bayrak, 76. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Adana Demirspor ise haftayı üç puan silme cezasıyla birlikte haftayı -1 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 18:03 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:48
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        Göztepe evinde rahat kazandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Göztepe oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 39'da Juan, 42'de Romulo ve 59. dakikada David Tijanic attı. Konuk ekibin tek golünü ise 87. dakikada Abat Aimbetov kaydetti.

        İzmir temsilcisinde forma giyen Ogün Bayrak, 76. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Göztepe puanını 24'e yükseltirken, Adana Demirspor ise puan silme cezasıyla beraber -1 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Hatayspor'a konuk olacak. Adana Demirspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13'üncü dakikada Göztepe gole yaklaştı. Tjanic'in ortasında Romulo kafayı vurdu, top üst direkten döndü.

        36'ncı dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Kontratağa kalkan sarı-kırmızılılarda Tijanic'in ara pasında Romula kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Juan'a verdi. Juan topu boş kale yerine auta gönderdi.

        39'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Tijainc'in ara pasında ceza sahasına sokulan Romulo, topu önündeki Juan'a çevirdi. Juan meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

        42'nci dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Ceza yayı yakınlarında topu iyi kontrol eden Romulo şık bir vuruşla ağları sarstı: 2-0.

        49'uncu dakikada Alioui ceza sahasında iki Göztepeli futbolcudan sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Lis gole izin vermedi.

        52'nci dakikada Göztepe Juan ile üçüncü golü attı. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu izleyip golü faul gerekçesiyle geçersiz saydı.

        60'ıncı dakikada Göztepe golleri üçledi. Djalma'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tijanic'in şutunda savunmadan seken top filelere gitti: 3-0.

        69'uncu dakikada Alioui'nin şutunda Lis'in çeldiği top direğe de çarpıp kornere çıktı.

        86'ncı dakikada Adana Demirspor golü buldu. Ceza sahası dışında oluşan karambol sonucu Aymbetov topu önünde bulup şutunu çekti, kaleci Lis gole engel olamadı: 3-1.

        Karşılaşma Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

        STAT: Gürsel Aksel

        HAKEMLER: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Salih Mazlum

        GÖZTEPE: Lis - Bokele, Taha, Heliton, Djalma Silva (Dk. 82 İsmail) , Ogün, Hugo (Dk. 82 Nazım), Dennis, Tijanic (Dk. 62 Matsuki), Juan (Dk. 62 Fofana) (Dk. 71 Miroshi), Romulo

        ADANE DEMİRSPOR: Deniz - Arda, Tolga, Manev, Abdulsamet (Dk. 90+2 Burhan) Maestro, İzzet (Dk. 57 Aymbetov), Tayfun (Dk. 46 Alioui), Ali Yavuz, Yusuf Barasi (Dk. 85 Ozan), Yusuf Sarı (Dk. 90+2 Osman)

        GOLLER: Dk. 39 Juan, Dk. 42 Romulo, Dk. 60 Tijanic (Göztepe), Dk. 86 Aymbetov (Adana Demirspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 76 Ogün (Göztepe)

        SARI KARTLAR: Ogün (Göztepe), Tayfun (Adana Demirspor)

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