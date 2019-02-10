Kemal Özdeş yönetimindeki Göztepe, Sergen Yalçın'la büyük çıkış yakalayan Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Göztepe 20. dakikada 1-0 öne geçti: Serdar'ın ortasında Yasin Öztekin kaleye sert bir şut gönderdi ancak top direkten döndü. Direkten dönen topu iyi takip eden Deniz, kafa vuruşuyla durumu 1-0'a getirdi.

Konuk ekip 24. dakikada kart bekledi: Alanyaspor'da Djalma, Borges'in müdahalesiyle yerde kaldı. Oyuncunun tedavisi için sağlık ekipleri oyuna dahil oldu. Hakem Fırat Aydınus, Borges'in Djalma'ya yaptığı sert müdahaleyi incelemek için VAR'a gitti. İnceleme sonrasında Borges sarı kartla cezalandırıldı.

Göztepe 31. dakikada farkı ikiye çıkardı: Sol kanatta topla buluşan Castro, ortasını adeta Borges'in kafasına gönderdi. Borges'in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve maçın skoru 2-0'a geldi.

ALANYASPOR PES ETMEDİ

Aytemiz Alanyaspor, 42. dakikada farkı 1'e indirdi: Köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde savunmanın arasından çok iyi yükselen Tzavellas, topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1'e taşıdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi!

Alanyaspor 74. dakikada skoru eşitledi: Fernandes'in ara pasında çaprazdan ceza sahasına giren Papiss Cisse, kalecinin kapattığı köşeye ayak içiyle çok sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Maçta durum 2-2

Göztepe bu golden sonra ataklarını sıklaştırdı: 86. dakikada Castro'nun arka direğe gönderdiği mükemmel pasta Serdar Gürler tek vuruşla topu ağlarla buluşturmak istedi ancak Haydar iyi yer tuttu.

GHILAS'TAN HARİKA GOL!

Göztepe, 89. dakikada yeniden öne geçti: Nabil Ghilas, ceza sahasına girerken estetik bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını son dakikalarda 3-2 öne geçirdi. Oyuna sonradan giren Ghilas, sezonun en iyi gollerinden birine imza attı.

Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca Göztepe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı! Göztepe'nin üç maçlık galibiyet hasreti sona ererken Sergen Yalçın yönetiminde 6 maçtır kaybetmeyen Alanyaspor'un yenilmezlik serisi de sona erdi.

Sarı-kırmızılılar puanını 25'e yükseltti ve averajla aynı puandaki Alanyaspor'un üzerine çıktı.