Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası müthiş bir maça sahne oldu. Düşme potasından çıkmak isteyen Göztepe'nin Sivasspor'u konuk ettiği mücadele 3-3 tamamlandı.

Konuk ekip 8'de Emre Kılınç ile öne geçerken 10'da Deniz Kadah skoru eşitledi. 33'te Birkan Emir kendi ağlarını vurarak Sivas'ı bir kez daha üstünlüğe taşırken ilk yarı böyle noktalandı: 1-2.

İkinci yarıya etkili başlayan Göztepe, 54'te Jarome ile yeniden eşitliği sağladı: 2-2. 79. dakikada Reis, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek ev sahibini 10 kişi bırakırken 80. dakikada Muhemmet Demir, Yiğidolar'ı 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. 2 dakika sonra fileleri bulan Ngando durumu 3-3 yaparken karşılaşma böyle noktalandı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 34'e, Sivasspor ise 38'e yükseltti.



