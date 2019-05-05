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Göztepe: 4 - Antalyaspor: 1 (MAÇ SONUCU)

Göztepe - Antalyaspor maçının detayları HTSPOR'da... Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında düşme hattındaki Göztepe, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, üst üste 2. galibiyetini aldı

Göztepe

Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Göztepe, Antalyaspor'u ağırladı. Mücadelede ilk gol 11. dakikada Göztepeli Serdar Gürler'den geldi.

18. dakikada Mevlüt Erdinç, beraberlik golünü attı. Antalyasporlular, golün ardından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Josef Sural'in formasını açtı.

35. dakikada Deniz Kadah, penaltıdan attığı golle tekrar Göztepe'yi öne geçirdi.

İlk yarı Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

55 ve 58. dakikalarda sarı kart gören Charles, Antalyaspor'u 10 kişi bıraktı.

66. dakikada Deniz Kadah, bir kez daha penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

72'de Serdar Gürler maçın skorunu ilan etti: 4-1.

Düşme hattında yer alan Göztepe, bu sonuçla puanını 33'e yükselterek 15. sırada haftayı tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.

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