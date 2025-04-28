Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe: 4 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU - Rams Başakşehir Haberleri

        Göztepe: 4 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe sahasında Rams Başakşehir'le karşı karşıya geldi. 5 golün çıktığı mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı ve 11 maç aradan sonra galip geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 22:04 Güncelleme: 28.04.2025 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe galibiyet hasretine son verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 33. hafta kapanış maçında Göztepe ile Rams Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadele İzmir temsilcisinin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Furkan Bayır, 42'de Kubilay Kanatsızkuş, 65. dakikada Ahmed Ildız ve 87. dakikada ise Emersonn kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 75. dakikada Philippe Keny'den geldi.

        Ayrıca ev sahibi ekipte 4. dakikada Doğan Erdoğan ve 38. dakikada İsmail Köybaşı sakatlanarak oyuna devam edemedi.

        Bu sonucun ardından Göztepe, 11 maç sonra kazandı ve 43 puana yükseldi. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Başakşehir ise 48 puanda kaldı.

        Ligin 34. haftasında Göztepe, Adana Demirspor deplasmanında sahne alacak. Başakşehir ise deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da