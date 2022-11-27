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Göztepe - Altay maçında bir taraftar Altaylı kaleciye saldırdı!

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe - Altay maçında istenmeyen olaylar yaşandı! Bir taraftar sahaya atlayarak Altaylı kaleci Ozan Evrim Özenç'in sırtına sopayla vurdu. İki takım oyuncuları da soyunma odasına gitti

Göztepe - Altay maçında bir taraftar Altaylı kaleciye saldırdı!

Karşılaşmanın 19'uncu dakikasından sonra ortalık karıştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto 1´inci Lig´de iki ezeli rakip Göztepe ve Altay´ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 20 bin Göztepeli Gürsel Aksel Stadı´nı tamamıyla doldurdu. Konuk Altay´da ise deplasman yasağının kalkmasının ardından bine yakın taraftar kale arkasındaki yerlerini aldı.

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