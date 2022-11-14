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Göztepe - Ankara Keçiörengücü: 2-1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Göztepe, evinde Ankara Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup etti. İzmir ekibine üç puanı getiren golleri Yasin Öztekin (pen.) ve Palmer kaydetti.

Göztepe - Ankara Keçiörengücü: 2-1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü’nü konuk eden Göztepe, rakibini 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada Muharrem Cinan’ın soldan ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Rashad Muhammed’in volesinde top ağlarla buluştu. 0-1
34. dakikada İsmail Köybaşı’nın sol kanattan yaptığı ortada iyi yükselen Mammah’ın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
37. dakikada topla beraber ceza sahasına giren Yasin Öztekin, Erhan Kartal’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
60. dakikada Bekir Karadeniz’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ibrahim Olawoyin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.
76. dakikada Jordan Palmer’in pasında sol kanatta topla buluşan Yasin Öztekin, topla kale önüne kadar ilerledi. Şut açısı daralan Yasin Öztekin’in şutu yan ağlarda kaldı.
77. dakikada Kenneth Obinna Mamah’ın pasında topla buluşan Jordan Palmer, kalecinin sağından topu ağlara yolladı. 2-1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Ali Akkor

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Yasin Öztekin, İsmail Köybaşı, Arslanagic, Yunus Emre Gedik (Dk. 11 Tarık Çamdal (Dk. 90 Gottwalt)), Mamah, Yalçın Kayan (Dk. 63 Palmer), Atınç Nukan, Tijanic, Ali Akman (Dk. 46 Kvasina)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Muhammed, Olawoyin, Bardhi (Dk. 81 Babaei), Melih İnan (Dk. 63 Balaj), Mikail Okyar, Erhan Kartal, Haşim Arda Sarman, Bekir Karadeniz, Erkam Reşmen

Goller: Dk. 24 Muhammed (Ankara Keçiörengücü), Dk. 39 Yasin Öztekin (Penaltıdan), Dk. 77 Palmer (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 35 Atınç Nukan, Dk. 49 Kvasina, Dk. 74 Tarık Çamdal (Göztepe), Dk. 43 Melih İnan, Dk. 74 Erhan Kartal (Ankara Keçiörengücü)

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