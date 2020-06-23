Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Göztepe'de tedavisine devam edilen Cameron Jerome, takımdan ayrı çalıştı.
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