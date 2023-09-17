Göztepe - Bandırmaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

Milli aranın ardından 1´nici Lig´de 5´inci hafta müsabakasında evinde Bandırmaspor´u konuk eden Göztepe öne geçtiği maçta rakibi ile berabere kaldı: 1-1. Sarı-kırmızılılar 32´nci dakikada Tijanic´in golüyle 1-0´ı buldu. Konuk Bandırmaspor ilk yarının uzatma dakikalarında Jozefzoon´la tabelayı eşitledi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki taraf da 1´er puanı hanesine yazdırdı. Göztepe bu sonuçla 5 puana yükselirken, Bandırmaspor ise 9 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR 2´nci dakikada Billal Messaoudi, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti top kalecinin kucağında kaldı. 5´inci dakikada Billal Messaoudi´nin sağ kenardan arka direğe yaptığı ortada, Furkan kafa vuruşunu yaptı ve top üst direğe çarpıp dışarı çıktı. 32´nci dakikada sol kenardan Yunus Emre´nin açtığı ortaya Tjianic sol ayağıyla dokundu ve takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0. 45+2´nci dakikada Göztepe´nin ceza sahası içinde yaşanan karambolde Jozefzoon, topun gelişine vuruşunu yaptı, skoru eşitledi: 1-1. 64´üncü dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Topu kaleci Gkelios´tan kapan Diouf pasını Tijanic´e aktardı. Tijanic´in şutunda savunma meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı. 76´ncı dakikada sol kenardan Soukou´nun ortasında ceza sahasında yer alan Djitte, müsait pozisyonda topa dokunamadı. 90+6'ncı dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Tijanic'in şutu üst direğe takıldı.

STAT: Gürsel Aksel HAKEMLER: Gürcan Hasova, Oğuz Kağan Çalışır, Özcan Sultanoğlu GÖZTEPE: Lis - Ogün, Nielsen, Taha, Yunus Emre (Dk. 77 Ümit), Messaoudi (Dk. 63 Traore), Yalçın, Celil (Dk. 71 Kubilay), İzzet Furkan (Dk. 46 Fıratcan), Tijanic, Diouf (Dk. 77 Palmer) BANDIRMASPOR: Gkelios - Rahmetullah, Sergen, Mücahit (Dk. 46 Emre), Mexer, Levent (Dk. 69 Doğan), Emirhan (Dk. 69 Mustafa), Mulumba, Jozefzoon (Dk. 69 Soukou), Metehan, Djitte (Dk. 80 Bobadilla) GOLLER: Dk. 32 Tijanic (Göztepe), Dk. 45+2 Jozefzoon (Bandırmaspor) SARI KARTLAR: Diouf (Göztepe), Sergen (Bandırmaspor)