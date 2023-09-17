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        Göztepe - Bandırmaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Göztepe ile Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 21:13 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:13
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        Milli aranın ardından 1´nici Lig´de 5´inci hafta müsabakasında evinde Bandırmaspor´u konuk eden Göztepe öne geçtiği maçta rakibi ile berabere kaldı: 1-1. Sarı-kırmızılılar 32´nci dakikada Tijanic´in golüyle 1-0´ı buldu. Konuk Bandırmaspor ilk yarının uzatma dakikalarında Jozefzoon´la tabelayı eşitledi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki taraf da 1´er puanı hanesine yazdırdı. Göztepe bu sonuçla 5 puana yükselirken, Bandırmaspor ise 9 puana yükseldi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        2´nci dakikada Billal Messaoudi, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti top kalecinin kucağında kaldı.

        5´inci dakikada Billal Messaoudi´nin sağ kenardan arka direğe yaptığı ortada, Furkan kafa vuruşunu yaptı ve top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

        32´nci dakikada sol kenardan Yunus Emre´nin açtığı ortaya Tjianic sol ayağıyla dokundu ve takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0.

        45+2´nci dakikada Göztepe´nin ceza sahası içinde yaşanan karambolde Jozefzoon, topun gelişine vuruşunu yaptı, skoru eşitledi: 1-1.

        64´üncü dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Topu kaleci Gkelios´tan kapan Diouf pasını Tijanic´e aktardı. Tijanic´in şutunda savunma meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

        76´ncı dakikada sol kenardan Soukou´nun ortasında ceza sahasında yer alan Djitte, müsait pozisyonda topa dokunamadı.

        90+6'ncı dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Tijanic'in şutu üst direğe takıldı.

        STAT: Gürsel Aksel

        HAKEMLER: Gürcan Hasova, Oğuz Kağan Çalışır, Özcan Sultanoğlu

        GÖZTEPE: Lis - Ogün, Nielsen, Taha, Yunus Emre (Dk. 77 Ümit), Messaoudi (Dk. 63 Traore), Yalçın, Celil (Dk. 71 Kubilay), İzzet Furkan (Dk. 46 Fıratcan), Tijanic, Diouf (Dk. 77 Palmer)

        BANDIRMASPOR: Gkelios - Rahmetullah, Sergen, Mücahit (Dk. 46 Emre), Mexer, Levent (Dk. 69 Doğan), Emirhan (Dk. 69 Mustafa), Mulumba, Jozefzoon (Dk. 69 Soukou), Metehan, Djitte (Dk. 80 Bobadilla)

        GOLLER: Dk. 32 Tijanic (Göztepe), Dk. 45+2 Jozefzoon (Bandırmaspor)

        SARI KARTLAR: Diouf (Göztepe), Sergen (Bandırmaspor)

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