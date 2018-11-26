Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta kapanış maçında lider Medipol Başakşehir, evinde aldığı sonuçlarla dikkat çeken Göztepe'ye konuk oluyor.

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GÖZTEPE: 0 - BAŞAKŞEHİR: 1 (9' Visca -pen.-)

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 20:00

HAKEM: Bülent Yıldırım

STAT: Bornova

YAYIN: BeIN SPORTS 1

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Alpaslan, Castro, Borges, Halil, Yasin, Jerome

YEDEKLER: Göktuğ, Kadu, Hakan Cinemre, Grillo, Poko, Yalçın, Axel, Samed Ali, Cikalleshi

TEKNİK DİREKTÖR: Bayram Bektaş

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Gökhan İnler, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic

YEDEKLER: Volkan, Attamah, Emre, Adebayor, Soner, Karim, Jojic, Kerim Frei, Uğur, Salim

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

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Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan ve 18 puan toplayan Göztepe, ligdeki son 5 iç saha maçını ise kayıpsız geçti.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Adama Traore, Deniz Kadah ve Kerem Atakan Kesgin maçta forma giyemiyor.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Titi, Wallace Reis, Lamine Gassama, Celso Borges ve Alpaslan Öztürk bu maçta da kart görmeleri halinde 14. haftadaki Antalyaspor maçında oynayamayacak.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem bu maçta da forma giyemiyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Mahmut Tekdemir de Göztepe müsabakasında takımındaki yerini alamayacak.

BORNOVA STADYUMU

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