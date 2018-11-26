Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta kapanış maçında lider Medipol Başakşehir, evinde aldığı sonuçlarla dikkat çeken Göztepe'ye konuk oluyor.
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GÖZTEPE: 0 - BAŞAKŞEHİR: 1 (9' Visca -pen.-)
(İlk yarı oynanıyor...)
SAAT: 20:00
HAKEM: Bülent Yıldırım
STAT: Bornova
YAYIN: BeIN SPORTS 1
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Alpaslan, Castro, Borges, Halil, Yasin, Jerome
YEDEKLER: Göktuğ, Kadu, Hakan Cinemre, Grillo, Poko, Yalçın, Axel, Samed Ali, Cikalleshi
TEKNİK DİREKTÖR: Bayram Bektaş
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Gökhan İnler, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic
YEDEKLER: Volkan, Attamah, Emre, Adebayor, Soner, Karim, Jojic, Kerim Frei, Uğur, Salim
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
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Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan ve 18 puan toplayan Göztepe, ligdeki son 5 iç saha maçını ise kayıpsız geçti.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Adama Traore, Deniz Kadah ve Kerem Atakan Kesgin maçta forma giyemiyor.
Sarı kart ceza sınırında bulunan Titi, Wallace Reis, Lamine Gassama, Celso Borges ve Alpaslan Öztürk bu maçta da kart görmeleri halinde 14. haftadaki Antalyaspor maçında oynayamayacak.
BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK
Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem bu maçta da forma giyemiyor.
Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Mahmut Tekdemir de Göztepe müsabakasında takımındaki yerini alamayacak.
BORNOVA STADYUMU
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