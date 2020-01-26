Göztepe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel'de karşı karşıya geliyor. Ligde 26 puanla 8. sırada bulunan Göztepe, 30 puanla 7. sıradaki Beşiktaş'la ligin ilk devresinde oynadığı karşılaşmayı 3-0 kaybetmişti. Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran ve mücadeleye antrenör Şenol Fidan ile Gökhan Keskin'in yönetiminde çıkacak olan Beşiktaş ise 2020 yılındaki ilk galibiyetini almak için oynayacak.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ

SAAT: 16.00

HAKEM: Hüseyin Göçek

STAT: Gürsel Aksel

YAYIN: beIN SPORTS 1

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Necip, Diaby, Boyd, N'Koudou, Burak

AVCI'SIZ BEŞİKTAŞ İLK SINAVINDA

Siyah-beyazlı takım, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nun teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayırmasının ardından ilk mücadelesini Göztepe karşısında veriyor.

Avcı yönetiminde istikrarsız bir görüntü sergileyen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamazken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise son 16 turunda elenmekten kurtulamadı. 2020'de galibiyeti bulunmayan ve yılın ilk maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapan siyah-beyazlı ekip, rakibine deplasmanda 3-2 yenildi. Ligde Sivasspor'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı rövanş mücadelesini de 3-2 yitirdi.

LJAJIC, İZMİR'E GETİRİLMEDİ

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Adem Ljajic, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Çekilen MR sonucunda "biceps femoris tendiniti" tanısı konulduğu bildirilen yıldız futbolcu, maç kadrosunda bulunmuyor.

GÖZTEPE EVİNE DÖNDÜ!

Süper Lig'de bu yıl 28. sezonunu geçiren Göztepe bu mücadeleyle birlikte Gürsel Aksel Stadı'na kavuşuyor. Süper Lig'de Alsancak Stadı'nda ilk iç saha maçını 8 Mart 1959'da Karşıyaka ile oynayan Göztepe, bu statta çıktığı 307 müsabakada 144 galibiyet, 98 beraberlik ve 65 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 433 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 283 gol gördü.İzmir Atatürk Stadı'nda ilk olarak Beşiktaş'la karşılaşan Göztepe, 24 Ekim 1971'deki bu karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

KAPASİTE 25 BİNE YÜKSELECEK

Toplam 34 dönüm alan üzerine inşa edilen Gürsel Aksel Spor Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde stat dışındaki kafe, restoran, ticari alan, kulüp ve oyuncak müzesi, sağlık merkezi ve fitness salonu gibi yapılar ise önümüzdeki dönemde açılacak. Toplam 39 locanın yer aldığı ve saha zemininin hibrit çim olduğu statta led aydınlatmalar kullanılacak. Stadın çatısında 600 metrelik yürüyüş parkuru da yer alıyor. Seyirci kapasitesi 20 bin 40 olan statta kale arkası tribündeki koltukların kaldırılmasıyla kapasite 25 bine yükselecek.

KARTAL YENİ BAŞLANGIÇ PEŞİNDE

Avcı döneminde bu sezon 28 resmi maça çıkan Beşiktaş, 14 kez sahadan mağlup ayrıldı. Süper Lig'de 6 defa yenilen siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 mağlubiyet aldı.

Ligde Avcı yönetiminde 9 kez kazanabilen Beşiktaş, Avrupa ve kupa mücadelesinde ise birer galibiyet elde edebildi. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki 3 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

SAVUNMA KÖTÜ DURUMDA

Avcı'nın teknik direktörlüğünde kötü savunmasıyla dikkati çeken Beşiktaş, yeni dönemde bunu toparlamaya çalışacak. Siyah-beyazlı takım, kötü sonuçlar aldığı 28 maçta 47 gol yerken 41 gol attı.

SON 9 MAÇTA 6 YENİLGİ

Siyah-beyazlı ekip, son 9 resmi karşılaşmada 6 kez mağlup oldu. Bu periyotta ligde Kasımpaşa'yı 3-2 ve Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Beşiktaş, kupada ise Anagold 24Erzincanspor'a 3-0 üstünlük sağladı.

Siyah-beyazlı takım, söz konusu dönemdeki Süper Lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0, Fenerbahçe'ye 3-1, Sivasspor'a 2-1 mağlup olurken, kupada ise Anagold 24Erzincanspor'a 2-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ise 2 karşılaşmada da 3-2 yenildi. Son 9 resmi karşılaşmada 16 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 18 gol gördü.

6 MAÇTIR GOL YİYOR

Beşiktaş, ligde oynadığı son 6 maçta kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlı ekip söz konusu 5 karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Sivasspor karşısında kalesinde toplam 11 gol gördü.

LİGDE 14 YENİLGİ VAR

Avcı döneminde bu sezon 28 resmi maça çıkan Beşiktaş, 14 kez sahadan mağlup ayrıldı. Süper Lig'de 6 defa yenilen siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 mağlubiyet aldı.

Ligde Avcı yönetiminde 9 kez kazanabilen Beşiktaş, Avrupa ve kupa mücadelesinde ise birer galibiyet elde edebildi. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki 3 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

GÜRSEL AKSEL STADI NEREDE?