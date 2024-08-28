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        Göztepe, Brezilyalı Victor Hugo'yu transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Victor Hugo ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 21:07 Güncelleme: 28.08.2024 - 21:07
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        Göztepe'ye genç orta saha!
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        Trendyol Süper Lig'e üst üste üç beraberlik alarak başlayan Göztepe, 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Victor Hugo'yu renklerine bağladı.

        Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor Hugo ve kulübü CR Flamengo ile oyuncunun satın alma opsiyonu ile birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Victor Hugo, cuma günü İzmir'de sağlık kontrollerinden geçecektir." ifadelerine yer verildi.

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