Göztepe'de 100. yıl coşkusu!
Göztepe Kulübü'nün 100. kuruluş yıl dönümü binlerce taraftarın katılımıyla kutlandı.
Kulüp tarafından Konak ilçesindeki Güzelyalı Sahili'nde düzenlenen kutlama etkinliğine, taraftarlar saat 19.25'de gelmeye başladı.
Burada gerçekleştirilen müzik ve ışık şovlarıyla eğlenen sarı-kırmızılı taraftarlar, saat 22.00'de aynı anda meşalelerini yaktı.
Taraftarların sahil boyunca yaktığı meşaleler geceyi aydınlatırken, denizdeki teknelerden de havai fişek gösterisi yapıldı.
Taraftarlar marşlar ve şarkılar söyleyerek kulüplerinin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.