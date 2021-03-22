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Göztepe'de defans alarmı

Spor Toto Süper Lig'de 5 haftayı 13 puanla geçtiği periyodun ardından son 2 maçını kaybedip milli araya moralsiz giren Göztepe, sezon sonunda defans hattında terleyecek. Sarı-kırmızılılarda 4 stoperden 3'ünün sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Göztepe'de defans alarmı

Göztepe'de 3'er sezondur kadroda yer alan Alpaslan Öztürk ve Titi'nin yanı sıra geçen sezon kadroya dahil edilen Atınç Nukan'ın sözleşmeleri lig bitiminde sona erecek. Kadrodaki stoperlerden yalnız Mihojevic'in 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Göz-Göz'ün sezon sonunda Titi'ye yeni kontrat önermesi beklenmezken, özellikle son dönemde defans hattında iyi ikili oluşturan Alpaslan ve Atınç yönetimi zorlayacak.

Göztepe'deki performansıyla adı geçen sezon Fenerbahçe ve Trabzonspor'la anılan Alpaslan, önceliğinin kulübünde kalmak olduğunu açıklamıştı. Ancak lig devam ederken Alpaslan ve menajeriyle henüz masaya oturulmadı. Beşiktaş'tan 2015 yılında Alman ekibi Leibzig'e 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olup ardından üst üste çapraz bağı sakatlıkları yaşayan Atınç da Göztepe'deki performansıyla yeniden doğdu. Geçen sezon yine çapraz bağlarından ağır sakatlık geçirip ligin son haftalarında takıma dönen 27 yaşındaki Atınç, bu sezon takımın vazgeçilmezi oldu. Bu sezon 20 maça çıkan futbolcu transferin gözde isimleri arasında yer alacak.

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