Göztepe'de Dennis'e Alman kancası: RB Leipzig devrede!

Süper Lig'de pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e Alman kulüpleri kancayı attı.

Sarı-kırmızılıların U19 takımına 3 sezon önce önce gelen, kısa sürede de kendini ispatlayıp A takımın vazgeçilmezi olan 21 yaşındaki futbolcu için RB Leipzig ve Union Berlin'in devreye girdiği bildirildi. Yaz döneminde Göztepe'de Brezilyalı golcü Romulo'yu 20 artı 5 milyon euro bedelle transfer eden Leipzig'in yönetimle iyi ilişkiler içinde olduğu ve Dennis transferinde de yol kat etmek için hamle yapacağı ifade edildi.