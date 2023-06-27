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Göztepe'de ilk imza Tarkan Serbest'ten

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Göztepe, prensipte anlaştığı Tarkan Serbest ile sözleşme imzaladı

Göztepe'de ilk imza Tarkan Serbest'ten
DHA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe yaz döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Yeni sezonda parolasını şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest'i resmen kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada 29 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.Futbola Austria Wien takımında başlayan Tarkan, ülkemizde Kasımpaşa formasını terletti.

Deneyimli stoper 2022-23 sezonunda Kasımpaşa forması ile 11 Süper Lig müsabakasına çıkıp, 649 dakika sahada kaldı.

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