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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Göztepe Göztepe'de Janderson'a talip çıktı!

        Göztepe'de Janderson'a talip çıktı!

        Botafogo, Göztepe forması giyen Brezilyalı hücum oyuncusu Janderson ile ilgileniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 14:40 Güncelleme:
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        Göztepe'de Janderson'a talip çıktı!

        Transferde Bristol City'den İrlandalı forvet Sinclair Armstrong ile 4 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe'de yeni sezon öncesi golcü sayısı 6'ya yükselirken, Brezilyalı Janderson'a talip çıktı.

        Kadrosunda Armstrong'la beraber Juan, Janderson, Guilherme Luiz, Jeferson ve Sabra'yı bulunduran sarı-kırmızılılarda Janderson'un ülkesinden istendiği kaydedildi.

        Sezon başında Seri B takımı Ponte Preta'dan gelen 26 yaşındaki forvetle Botafogo FR takımının ilgilendiği ifade edildi.

        30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Janderson için yönetim kanadının en az 6 milyon euroluk bir beklenti içinde olduğu da bildirildi.

        Göztepe'de 32 Süper Lig maçına çıkan Sambacı, toplam 2479 dakika süre aldı. Janderson, 6 kez fileleri sarsarken, 3 de asist yaptı.

        Göztepe'de Janderson'un yanı sıra Juan'ın da yüksek bir bedelle satışı bekleniyor. Takımın en golcü ismi olan Juan'a son olarak Fransa'nın Lille takımı teklifte bulunmuştu.

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