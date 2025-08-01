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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'de Teixeria transferi resmen açıklandı! - Göztepe Haberleri

        Göztepe'de Teixeria transferi resmen açıklandı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı sağ bek Ruan Gregorio Teixeira'yı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 16:46 Güncelleme: 01.08.2025 - 16:46
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        Sambacı sağ bek Göztepe'de!
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        Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, transferde daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı sağ bek Ruan Gregorio Teixeira'nın imzasını resmen duyurdu.

        Sarı-kırmızılı kulüp, ülkesinde Atletico Goainense forması giyen 30 yaşındaki futbolcuya 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına imza attırdı. Kulüpten, "1995 doğumlu defans oyuncusu Ruan Gregório Teixeira ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Ruan Gregorio Teixeira! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" açıklaması yapıldı. Teixeria, Göztepe'nin mevcut kadrosundaki 8'inci Brezilyalı futbolcu oldu.

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