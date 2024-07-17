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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe'den çifte harekat - Futbol Haberleri

        Göztepe'den çifte harekat

        SÜPER Lig'de transfer sezonunda sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, stoper Koray Günter, sağ bek Nazım Sangare ve kaleci Ekrem Kılıçarslan ile sözleşme imzalayan Göztepe, iki futbolcuyu daha kadrosuna dahil etmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:16 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:16
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        Göztepe'den çifte harekat
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        Sarı-kırmızılıların İngiliz ekibi Southampton'ın FC Tokyo'dan bonservisini aldığı Japon orta saha Kuryu Matsuki ve Brezilya'nın Sao Paulo takımından forvet Juan Santos da Silva ile anlaşma sağladığı bildirildi. Kuryu Matsuki'nin kısa süre içinde Slovenya kampına katılacağı ifade edildi.

        21 yaşındaki oyuncu geçen sezon J1 Lig'de 18 maça çıkıp 2 kez fileleri sarstı. Sao Paulo takımında yetişen 22 yaşındaki Silva ise geçen sezon 19 resmi maça çıktı. Brezilyalı golcü 582 dakika süre alıp 3 gol ve 1 asistle oynadı. Göztepe ayrıca Tanzanyalı Dismas Miroshi ile de prensipte anlaşma sağlamıştı. Belçika'nın Zulte Waregem takımında top koşturan 21 yaşındaki orta sahanın da en kısa sürede sözleşme imzalaması bekleniyor.

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