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Göztepe final maçında

AA

Ligde kalma mücadelesi veren Göztepe, yarın konuk edeceği MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın hedefine ulaşacak

Göztepe

Son haftaya 35 puanla 15. sırada giren Göztepe, düşme hattındaki rakiplerinden Bursaspor'un 1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise 3 puan önünde yer alıyor. MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde ligde kalacak Göztepe'nin olası puan kaybında ise rakiplerinin sonuçlarına göre ligdeki konumu belli olacak.

İzmir temsilcisinin MKE Ankaragücü ile berabere kalması durumunda ligde kalabilmesi için Bursaspor'un Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından en fazla 1 puan alması gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekibin yarınki maçta yenilmesi halinde ise ligde kalabilmesi için İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galip gelmemesi, ayrıca Bursaspor'un da puan kaybetmesi gerekiyor. Bu durumda Bursaspor'un yenilgisi halinde Göztepe lige tutunurken, yeşil-beyazlı ekibin 1 puan alması halinde ise durumu iki takım arasındaki genel averaj belirleyecek.

Üç takımın da ligi aynı puanda bitirmesi halinde Göztepe ile Bursaspor lige veda edecek.

Göztepe ile MKE Ankaragücü arasında yarın saat 19.00'da Bornova Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Sarı-kırmızılı ekipte MKE Ankaragücü maçı öncesinde Nabil Ghilas, Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ BAŞARDI

Süper Lig'e 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında veda eden Göztepe, son haftaya küme düşme hattının hemen üzerinde girdiği 1974-1975 ve 1975-1976 sezonlarında ligde kalmayı başardı.

Sarı-kırmızılı ekip, son haftaya 25 puan ve averajla 12. sırada girdiği 1976-1977'de Orduspor’a 2-1 yenilerek 15. sıraya gerilemiş ve averajla Süper Lig'den düşmüştü.

MKE ANKARAGÜCÜ İLE 40. RANDEVU

Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 3-0 galip tamamlayan Göztepe, rakibiyle Süper Lig'deki 40. maçına çıkacak.

İzmir temsilcisi daha önce oynadığı 39 müsabakada 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 46 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 39 gol gördü.

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