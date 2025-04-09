Göztepe, kalesini gole kapatamıyor!

Süper Lig'de pazartesi akşamı evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Göztepe, kalesini gollere kapatamadı.

9 maçlık kazanamama serisinde sadece 1 maçta gol yemeyen Göztepe diğer karşılaşmalarda rakiplerine hep sevinç yaşattı. Bodrum Futbol Kulübü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Göz-Göz, bu kötü seride 13 kez kalesini açtı. Ligin ilk devresinde en az gol yiyen takımların başında gelen Göztepe ikinci yarı itibariyle savunmada alarm verdi. Göztepe yediği 13 gole karşılık 8 kez fileleri havalandırdı.

Aldığı kötü sonuçların ardından Süper Lig'de sıralama olarak Avrupa kupaları hedefini riske atan İzmir ekibi, tüm umutlarını Ziraat Türkiye Kupası'na bağladı.