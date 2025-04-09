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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, kalesini gole kapatamıyor! - Göztepe Haberleri

        Göztepe, kalesini gole kapatamıyor!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kalesini gol kapatmakta zorlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:28 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:28
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        Göztepe, kalesini gole kapatamıyor!
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        Süper Lig'de pazartesi akşamı evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Göztepe, kalesini gollere kapatamadı.

        9 maçlık kazanamama serisinde sadece 1 maçta gol yemeyen Göztepe diğer karşılaşmalarda rakiplerine hep sevinç yaşattı. Bodrum Futbol Kulübü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Göz-Göz, bu kötü seride 13 kez kalesini açtı. Ligin ilk devresinde en az gol yiyen takımların başında gelen Göztepe ikinci yarı itibariyle savunmada alarm verdi. Göztepe yediği 13 gole karşılık 8 kez fileleri havalandırdı.

        Aldığı kötü sonuçların ardından Süper Lig'de sıralama olarak Avrupa kupaları hedefini riske atan İzmir ekibi, tüm umutlarını Ziraat Türkiye Kupası'na bağladı.

        Beşiktaş'ı çeyrek finalde eleyip 49 yıl sonra adını yarı finale yazdıran sarı-kırmızılılar Trabzonspor'la eşleşti. Turnuvada 2 maç kazanması halinde hem Türkiye Kupası'nı müzesine götürecek Göztepe hem de UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Göztepe ligde bu hafta deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

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