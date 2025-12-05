Göztepe kupaya veda etti, lige odaklandı!

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a deplasmanda 1-0 yenilerek şok bir mağlubiyet alan ve kupaya erken veda eden Göztepe tamamen lige odaklandı.

Pazar günü Avrupa kupalarına katılma yolundaki en önemli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılarda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, taraftarlar da satışa çıkan biletlerin çok büyük bölümünü tüketti. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 3 bin 250, 2'nci kategori 2 bin 600, 3'üncü kategori bin 300, 4'üncü kategori 900, 5'inci ve 6'ncı kategori ile misafir tribünü 390 TL olarak belirlendi. İç sahadaki son Kocaelispor maçının ardından bloke cezası alan tribünlerdeki taraftarlar ise karşılaşmayı stattan izleyemeyecek.