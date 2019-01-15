Göztepe, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Sokol Cikalleshi ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılılar, yapılan karşılıklı görüşmeler sonrasında kiralık sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Cikalleshi'ye emekleri için teşekkür edildi ve devam eden futbol kariyerinde başarılar dilendi.

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