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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe Teknik Direktör Stoilov 31 yıl aradan sonra Süper Lig'de! - Göztepe Haberleri

        Göztepe Teknik Direktör Stoilov 31 yıl aradan sonra Süper Lig'de!

        Süper Lig'e yükselen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, ilk sınavını eski takımı olan Fenerbahçe'ye karşı verecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:05 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:05
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        Göztepe'de Stoilov 31 yıl sonra Süper Lig'de!
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        Geçtiğimiz sezon Göztepe'de göreve gelen Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov, İzmir ekibini 2 yıl aranın ardından Süper Lig'e taşımıştı.

        StanimirStoilov, Cumartesi günü Antalyaspor deplasmanında oynanacak ilk hafta mücadelesinde seneler sonra futbolcu olarak ayrıldığı lige teknik direktör olarak dönecek.

        Futbolculuk kariyerinde 1992-1993 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Stoilov, sarı-lacivertli formayla o dönem adı 1'inci Lig olan Süper Lig'de forma giydiği 8 maçta 3 gol attı. Fenerbahçe'de UEFA Kupası'nda da 3 karşılaşmada görev alan Stoilov, tek sezonluk maceranın ardından kulüpten ayrılıp ülkesinin yolunu tuttu.

        Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe başlayıp Levski Sofya ve Astana'yı ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına taşıyan, Bulgaristan ve Kazakistan'ın milli takımlarını da çalıştıran Stoilov'un yolu geçen sezon 30 yıl sonra yeniden Türkiye'ye düştü. 20 puanla altıncı sırada devraldığı Göztepe'yi sezon sonunda 70 puanla ikinci olarak Süper Lig'e çıkaran Stoilov, futbolcu olarak 26 yaşında ayrıldığı lige 57 yaşında teknik adam olarak yükseldi. Göztepe'yle Süper Lig'deki ilk sınavında Antalyaspor'a konuk olacak tecrübeli teknik adam, ilk iç saha sınavına ise 17 Ağustos Cumartesi günü eski takımı Fenerbahçe önünde çıkacak.

        LUNDQVIST RESMEN GİTTİ

        Göztepe'de İsveçli orta saha oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist'in ülkesinin IFK Göteborg takımına transferi resmen gerçekleşti. Geçen haftadan bu yana pazarlıklarını sürdüren iki kulüp anlaşmaya vardı.

        Göz-Göz, Lundqvist'le ilgili, "Oyuncumuz Ramon Pascal Lundqvist’in IFK Göteborg’a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ramon Pascal Lundqvist’e teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı. Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Göztepe'de 7'si ilk 11'de 17 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu az süre bulmasına rağmen 4 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

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