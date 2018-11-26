Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Bektaş, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, taraftarlarının oluşturduğu güzel atmosferde galibiyet alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Lig liderine karşı istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Bektaş, şöyle konuştu:

"Penaltı golüyle geriye düştük, bu gol oyumuzu bozdu. Oyun disiplininden koptuk, alan paylaşımında da hatalar yaptık. Rakibe çok fazla topla oynama fırsatı verdik. Beraberliği yakalamak için pozisyonlar bulduk. 2-0'dan sonra oyun biraz daha koptu. Rakip de iyi kapandı, kontratağa yönelik bir oyun sergiledi. Penaltı golü olmasa belki biz öne geçsek tamamen farklı bir oyun sergileyebilirdik. Mücadele ettik ama sonuçlandırmada sıkıntı yaşadık. Kendi oyunumuzu sergileyemedik."

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