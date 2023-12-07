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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe, yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov ile 3'te 3 yaptı - Futbol Haberleri

        Göztepe, yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov ile 3'te 3 yaptı

        1'inci Lig'de üst üste Tuzlaspor ve Giresunspor maçlarını kazanıp Süper Lig potasına yaklaşan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yola devam etti. Yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov yönetiminde beyaz bir sayfa açan sarı-kırmızılılar, Bulgar çalıştırıcı ile 3'te 3 yaptı. Ligdeki galibiyetlerle büyük moral bulan sarı-kırmızılılar kupada 1461 Trabzon'u evinde 3-0 yenerek taraftarını sevindirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:05 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:05
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        Göztepe'nin yüzü gülüyor
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        Göztepe 3 resmi maçını da gol yemeden kazandı. Tuzlaspor'u 2-0, Giresunspor ve 1461 Trabzon'u 3-0'lık skorlarla geçen Göztepe, toparlanma sürecini rahat atlattı. Bu hafta sonu önemli rakiplerinden Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Göz-Göz'de Stanimir Stoilov, her geçen gün takımın daha iyi bir oyun sergilediğini ve gelişimlerini sürdüreceklerini söyledi.

        GÜRSEL AKSEL'DE ÖZEL KONUKLAR

        Göztepe ve taraftarın, "Şehrimin Takımı" projesi kapsamında 1461 Trabzon FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu karşılaşmasında 15 farklı okuldan 2 bin 500 öğrenci Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlandı. Karşılaşma öncesinde Gürsel Aksel Stadyumu dışında bir araya gelen minik sporseverler çeşitli etkinliklerle birlikte renkli anlar yaşadı. Tribünde büyük heyecan yaşayan minikler, Göztepeli futbolcular ile de bir araya geldi. Karşılaşma öncesinde tribünleri selamlayan oyuncular, karşılaşma sonrasında ise çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

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