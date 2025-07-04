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        Haberler Bilgi Yaşam Gözyaşına ve tebessüme hazır olun... Türk Sineması'nın kalbe dokunan birbirinden romantik 10 aşk filmi!

        Gözyaşına ve tebessüme hazır olun... Türk Sineması'nın kalbe dokunan birbirinden romantik 10 aşk filmi!

        Türk sineması, aşka dair hikâyeleri anlatma konusunda her zaman güçlü bir dile sahip oldu. Kalpleri titreten, gözleri yaşartan ya da tebessüm ettiren bu filmler, yıllar geçse de unutulmuyor. İşte sinema tarihine damga vurmuş, hafızalardan silinmeyen 10 unutulmaz Türk aşk filmi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 08:30 Güncelleme: 04.07.2025 - 08:30
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        1

        Aşkın onlarca yüzü vardır: tesadüf, ayrılık, tutku, bekleyiş... Türk sinemasının en iyi aşk filmleri de bu duyguların izini sürüyor. Kimi bir kitapla başlar, kimi bir şarkıyla; ama hepsi yürekte bir iz bırakır. İşte o izlerin en derin 10 tanesi...

        2

        10. SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM (1978)

        Türk sinemasının efsanesi. Sevgi, emek ve sadakat üzerine kurulu bu klasik, aşkın sadece bir duygu değil, bir seçim olduğunu güçlü bir şekilde vurguluyor.

        3

        9. İNCİR REÇELİ (2011)

        Hayata tutunmakta zorlanan iki yalnız insanın farklılıklarıyla örülü, kırılgan bir aşk hikâyesi. Film, aşkın sadece güzel değil, acıtan yanlarını da cesurca gösteriyor.

        4

        8. UNUTURSAM FISILDA (2014)

        Bir kadının gençlik hayalleri, müzik tutkusu ve yarım kalmış aşkıyla yüzleşmesi. Geçmiş ve şimdi arasında akan film, nostaljik atmosferiyle büyülüyor.

        5

        7. SEVGİLİ KOMŞUM (2018)

        Apartman hayatında geçen, gündelik yaşamın içinden doğan bir aşk hikâyesi. Komşuluk ilişkileriyle örülü bu film, duyguların basit anlarda filizlenebileceğini gösteriyor.

        6

        6. AŞK GELİYORUM DEMEZ (2009)

        Kapalıçarşı’nın karmaşasında geçen bir romantik komedi. Alaturka bir atmosferde modern bir aşk anlatısı sunarak, klasik formülleri sıcak bir anlatımla birleştiriyor.

        7

        5. KELEBEĞİN RÜYASI (2013)

        Behçet Necatigil’in öğrencileri olan iki genç şairin hayatına ve aşklarına odaklanıyor. Şiir ve veremle yoğrulmuş bu trajik aşk, izleyiciyi derinden etkiliyor.

        8

        4. SENDEN BANA KALAN (2015)

        Karadeniz’in büyüleyici doğasında geçen bir gençlik aşkı. Miras için köye gelen bir gencin içsel dönüşümü ve tanıştığı kızla yaşadığı saf aşk hikâyesiyle dikkat çekiyor.

        9

        3. BİR AŞK İKİ HAYAT (2019)

        Bir adamın verdiği küçük bir kararın hayatını ve aşkını nasıl şekillendirdiğini anlatıyor. Paralel evrenler fikriyle örülü film, "Ya o gün dışarı çıksaydım?" sorusuyla kalbe dokunan bir aşk yolculuğu sunuyor.

        10

        2. AŞK TESADÜFLERİ SEVER (2011)

        Gerçek hayattaki rastlantıların nasıl unutulmaz aşklara dönüşebileceğini gösteriyor. Ankara’da geçen hikâyede, çocuklukla yetişkinlik arasında gidip gelen bir aşk anlatılıyor.

        11

        1. ISSIZ ADAM (2008)

        Modern zamanlarda aşkın yalnızlıkla sınandığı bir hikâye. Alper ve Ada'nın ilişkisi üzerinden duygusal bağ kuramayan bireyleri anlatan film, izleyicide derin bir boşluk hissi bırakıyor.

        Fotoğraf kaynak: IMDb

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