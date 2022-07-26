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Gram altın fiyatında yükseliş

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlayarak 990 lirayı aştı

Gram altın fiyatında yükseliş
Gram altında yükseliş
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AA

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 984,4 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 992 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.627 lira, Cumhuriyet altını da 6.647 liradan satıldı.

Dün, yüzde 0,5 azalışla günü 1.719,7 dolardan tamamlayan altının ons fiyat ise yüzde 0,4 yükselerek 1.727 dolara çıktı.

Analistler, resesyon ve enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak faiz kararına odaklandığını söyledi.

RESESYON BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Tahvil piyasalarında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki farkın kapanmaya devam ederek 34 baz puana indiğini anımsatan analistler, söz konusu fiyatlamanın ABD ekonomisinin resesyona gireceği beklentisini güçlendirdiğini dile getirdi.

Analistler, piyasalardaki fiyatlamalarda Fed'in yarın yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğinin tahmin edildiğini aktararak, eylül toplantısında bankanın yüzde 50 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı yapılacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de S&

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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