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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın fiyatlarında tarihi rekor! 4 Ocak 2023 güncel gram altın, çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,63 artışla 1.106 liradan tamamlamıştı. Güne yükselişle başlayan gram altın fiyatı tarihi rekor kırarak 1.136 lira seviyesinden işlem görüyor. Hızlı yükselişin ardından yatırımcılar gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarını sorguluyorlar. İşte 4 Ocak 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatı canlı kuru

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AA / HABERTURK.COM
  • Gram altın TARİHİ REKOR kırdı! 4 Ocak 2023 canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları neden yükseliyor?

    Analistler, resesyon ve enflasyon ikilemi arasında piyasaların yön bulmakta zorlandığını belirterek, bugün gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildiğini söyledi.

    Fed'in tutanaklarında olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini aktaran analistler, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

    Analistler, bugün ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra, ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) endeksi ve JOLTS açık iş sayısı ile Almanya ve Avro Bölgesinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi. İşte 4 Ocak 2023 Çarşamba güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...

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  • Gram altın TARİHİ REKOR kırdı! 4 Ocak 2023 canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları neden yükseliyor?

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.133,41

    1.136,16

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Gram altın TARİHİ REKOR kırdı! 4 Ocak 2023 canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları neden yükseliyor?

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    1.121,23

    1.121,42

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Gram altın TARİHİ REKOR kırdı! 4 Ocak 2023 canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları neden yükseliyor?

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.793,60

    1.833,23

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Gram altın TARİHİ REKOR kırdı! 4 Ocak 2023 canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları neden yükseliyor?

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    7.175,13

    7.310,48

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Gram altın TARİHİ REKOR kırdı! 4 Ocak 2023 canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları neden yükseliyor?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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