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Gram altında dolar hareketi

Altının ons fiyatında yatay bir seyir izlenirken dolardaki yükselişle dün 503 lirayı gören gram altın, doların gerilemesiyle 497 liraya düştü

Gram altında dolar hareketi
HABERTURK.COM

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta Çin'in en büyük 2. gayrimenkul geliştiricisi Evergrande'ın iflas edeceği korkusuyla yükselmişti.

Yatırımcının güvenli liman arayışı devam etse de ABD Doları'nın güçlenmesi altın fiyatlarındaki yükselişi sınırladı. 10 yıl vadeli ABD tahvillerinin getirisi 3 ayın zirvesine çıktı.

Geçen haftayı 1.750 dolardan kapatan altının ons fiyatı bu sabah günlük yüzde 0.1 artışla 1.751 dolar oldu.

Gram altında ise dolar/TL'ye paralel bir hareket yaşandı. Dün dolar 8.89 lirayla yeni tarihi zirvesini görürken gram altın da 503 liraya kadar çıktı.

Bu sabah ise doların 8.82 liraya gerilemesiyle 497 liraya düştü.

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