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HaberlerKültür-SanatMüzik
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Grammy'e Beyonce damgası

Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden Grammy Ödülleri'nde adaylar belli oldu. 83 kategoride birçok ünlü ismin yarışacağı Grammy'lere 9 dalda aday gösterilen Beyonce damga vurdu.

Grammy'e Beyonce damgası


Müzik dünyasının Oscar'ı olarak gösterilen Grammy'lerin 63'üncüsüne aday gösterilen sanatçılar ve albümler açıklandı. 31 Ocak 2021 gecesi Los Angeles'ta sahiplerini bulacak ödüller için bir tören düzenlenip düzenlenmeyeceği koronavirüs salgını nedeniyle henüz belli değil.

Trevor Noah
Trevor Noah

Trevor Noah'ın sunuculuğunu üstleneceği ödül gecesine hangi sanatçıların katılacağı ve törenin nasıl yapılacağı da henüz bilinmiyor.

Beyonce
Beyonce

83 kategoride dağıtılacak Grammy'lere bu yıl 9 dalda aday gösterilen Beyonce damga vurdu. Onu 6 dalda adaylık alan Taylor Swift, Dua Lipa ve Roddy Ricch takip etti. 2020'de ABD'ded en çok satan albüme imza atan The Weeknd'in ise hiç bir dalda aday gösterilmesi ise 63. Grammy Ödülleri'nin en büyük sürprizi oldu.

The Weekend
The Weekend


İŞTE ANA KATEGORİLERDE 2021 GRAMMY ADAYLARI

YILIN KAYDI

Black Parade - Beyoncé
Colors - Black Pumas
Rockstar - DaBaby ft Roddy Ricch
Say So - Doja Cat
Everything I Wanted - Billie Eilish
Don't Start Now - Dua Lipa
Circles - Post Malone
Savage (Remix) - Megan Thee Stallion ft Beyoncé

YILIN ŞARKISI

Black Parade - Beyoncé
The Box - Roddy Ricch
Cardigan - Taylor Swift
Circles - Post Malone
Everything I Wanted - Billie Eilish
Don't Start Now - Dua Lipa
I Can't Breathe - H.E.R.
If The World Was Ending - JP Saxe ft Julia Michaels

Taylor Swift
Taylor Swift


YILIN ALBÜMÜ

Chilombo - Jhené Aiko
Black Pumas - Black Pumas
Everyday Life - Coldplay
Djesse vol. 3 - Jacob Collier
Women In Music Pt III - Haim
Future Nostalgia - Dua Lipa
Hollywood's Bleeding - Post Malone
Folklore - Taylor Swift

EN İYİ YENİ SANATÇI

Ingrid Andress
Phoebe Bridgers
Chika
Noah Cyrus
D Smoke
Doja Cat
Kaytranada
Megan Thee Stallion

Coldplay
Coldplay

EN İYİ SOLO PERFORMANS

“Yummy” Justin Bieber
“Say So” Doja Cat
“Everything I Wanted” Billie Eilish
“Don’t Start Now” Dua Lipa
“Watermelon Sugar” Harry Styles
“Cardigan” Taylor Swift

EN İYİ İKİLİ PERFORMANS

“Un Dia (One Day),” J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny ve Tainy
“Intentions,” Justin Bieber-Quavo
“Dynamite,” BTS
“Rain on Me,” Lady Gaga-Ariana Grande
“Exile,” Taylor Swift-Bon Iver

EN İYİ ROCK PERFORMANS

“Shameika” Fiona Apple
“Not” Big Thief
“Kyoto” Phoebe Bridgers
“The Steps” Haim
“Stay High” Brittany Howard
“Daylight” Grace Potter

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

“A Hero’s Death” Fontaines D.C.
“Kiwanuka” Michael Kiwanuka
“Daylight” Grace Potter
“Sound & Fury”Sturgill Simpson
“The New Abnormal”The Strokes

Dua Lipa
Dua Lipa

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ

“Fetch the Bolt Cutters”Fiona Apple
“Hyperspace” Beck
“Punisher”Phoebe Bridgers
“Jamie” Brittany Howard
“The Slow Rush” Tame Impala

EN İYİ R&B PERFORMANSI

“Lightning & Thunder” Jhené Aiko-John Legend
“Black Parade” Beyoncé
“All I Need” Jacob Collier-Mahalia-Ty Dolla Sign
“Goat Head” Brittany Howard
“See Me” Emily King

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