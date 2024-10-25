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        Haberler Dünyadan Grammy ödüllü şarkıcı Jack Jones hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Grammy ödüllü şarkıcı Jack Jones hayatını kaybetti

        Kariyeri boyunca iki kez Grammy ödülü kazanan, 'Love Boat' adlı şarkısıyla hafızalara kazınan ABD'li şarkıcı Jack Jones, 86 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 10:26 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:26
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        Jack Jones hayatını kaybetti
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        'Love Boat' adlı ünlü şarkısıyla hatırlanan Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı Jack Jones, 86 yaşında hayatını kaybetti.

        Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan Jones'un ölüm haberini üvey kızı Nicole Whitty verdi. İki yıldır lösemiyle mücadele eden sanatçı, California'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

        Jack Jones'un 1979'da çıkardığı 'Love Boat' şarkısının yanı sıra kariyeri boyunca 'Wives and Lovers', 'Lollipops and Roses' gibi hit şarkıları da oldu.

        1960'lı ve 1970'li yıllara damgasını vuran sanatçı, iki kez Grammy ödülü kazandı.

        Oyunculukta da başarısını kanıtlayan Jones, 1982 yapımı 'Uçak 2' (Airplane II: The Sequel) ve 2013 yapımı 'Düzenbaz' (American Hustle) filmlerinde rol aldı.

        Aileden sanatçı olan Jack Jones'un annesi Irene Hervey film ve TV deneyimine sahip Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen bir oyuncuydu.

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        Babası Allan Jones da 'Donkey Serenade' şarkısıyla tanınan şarkıcı ve oyuncuydu.

        80 yaşına kadar sahneye çıkmaya devam eden Jack Jones, hayatı boyunca 6 kez evlendi.

        1960'lı yıllarda oyuncu Jill St. John ile bir yıldan biraz fazla bir süre evli kalan Jones, 1970'lerde oyuncu Susan George ile 4 yıllık bir ilişki yaşadı.

        Eleonora Jones ile evliliği ölümüne dek süren Jones'un ilk evliliğinden Crystal Jones adında bir kızı, beşinci evliliğinden Nicole Ramasco adında bir kızı ve ayrıca Nicoly ve Colette Peters adlarında üvey kızlarıyla üç torunu bulunuyor.

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