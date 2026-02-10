Canlı
        Grammy ödüllü şarkıcı Lil Nas X, ikinci el beyaz eşya mağazasından aldığı buzdolabını lüks otomobiline yüklerken görüldü

        Giriş: 10.02.2026 - 15:57 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:57
        Grammy ödüllü şarkıcı Lil Nas X, Los Angeles'ta bir ikinci el beyaz eşya mağazasından buzdolabı alırken görüldü. 26 yaşındaki ABD'li şarkıcı, kovboy şapkası ve çizmeleriyle Western tarzı giyinmiş bir halde alışveriş yaptı.

        Yüzünde maskeyle kendini gizlemeye çalışan şarkıcı, bir mağaza çalışanının yardımıyla, buzdolabını lüks arabasının bagajına yükledi.

        Ünlü rapçi Rapçi Lil Nas X, ağustos ayında Los Angeles sokaklarında çıplak halde dolaşırken gözaltına alınmış, ardından bir polis memurunu yaralamak ve tutuklanmaya direnmek suçlamalarıyla karşılaşmıştı.

        Gerçek adı Montero Lamar Hill olan rapçi, 75 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılmıştı. Saldırı suçlamasının ardından şarkıcı, uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüş ve taburcu edildikten sonra durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

        Lil Nas X, 2019'da Old Town Road şarkısıyla kazandığı ödülle Country Music Association ödülünü alan ilk açık eşcinsel erkek oldu.

        Billy Ray Cyrus ile iş birliği yaptıktan sonra 2020'de Old Town Road şarkısıyla iki Grammy Ödülü kazandı.

        Şarkı ayrıca iki Grammy ödülü kazandı ve Billboard Hot 100 listesinde 17 hafta boyunca zirvede kalarak en uzun süre bir numarada kalan şarkı rekorunu kırdı.

        2021’de çıkan 'Montero' albümünden birçok hit şarkı, dünya çapında yayıldı. Kısa kariyeri boyunca Grammy ve MTV dahil, üzere birçok ödül kazandı.

