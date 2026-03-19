Gratis bayramda açık mı? 2026 Ramazan Bayramı'nda Gratis çalışma saatleri
Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konular arasında "Gratis bayramda açık mı?" sorusu yer alıyor. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri alışverişi yapmak isteyenler, Gratis bayram çalışma saatlerini mercek altına aldı. Peki, Gratis bayramda açık mı, kapalı mı? İşte 2026 Ramazan Bayramı'nda Gratis Çalışma saatleri...
Türkiye genelinde birçok mağazası bulunan Gratis, Ramazan Bayramı süresince genellikle hizmet vermeye devam ediyor. Ancak birçok zincir mağazada olduğu gibi bayramın ilk günü çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor. Peki, Gratis bayramda açık mı, kapalı mı? İşte Ramazan Bayramı’nda Gratis'in çalışma durumu...
BAYRAMDA GRATİS AÇIK MI?
Alışveriş merkezlerinde dini bayramların ilk günü açılış kapanış saati ve durumu farklılık gösterebilir.
GRATİS ÇALIŞMA SAATLERİ 2026
Gratis her gün sabah saat 09:00'da mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 21:00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Ancak alışveriş merkezlerinde bulunan Gratis mağazaları farklı çalışma saatlerine sahiptir. Buralardaki mağazalar genel olarak 10:00 ile 22:00 arasında çalışırlar. Gratis öğle arası molası vermemektedir.