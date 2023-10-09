DV Lottery başvuru şartları ve fotoğraf ölçülerini duyurdu! İşte ABD DV-2025 Green Card (Yeşil Kart) başvuru ekranı
Green Card başvuruları 4 Ekim tarihi itibarıyla DV Lottery internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak alınmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşam ve çalışma hakkı edinmek isteyenler başvurularını 7 Kasım'a kadar 'dvprogram.state.gov' internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte ABD DV-2025 Green Card başvuru ekranı, fotoğraf ölçüleri ve başvuru şartlarına ilişkin merak edilenler...
Green Card başvuru ekranı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma fırsatı elde etmek isteyenler tarafından takip ediliyor. DV Lottery başvuru şartları ve fotoğraf ölçülerini açıklarken gözler 4 Ekim itibarıyla Green Card başvuru ekranına çevrildi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan Green Card başvuruları 7 Kasım Salı gününe kadar alınacak. İşte ABD DV-2025 Green Card (Yeşil Kart) başvuru ekranı ve başvuru şartları...
GREEN CARD BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Green Card başvurularında dikkat edilmesi gereken ilk noktalardan birisi dolandırıcı hesaplardan üzerinden işlem yapmamak. Başvurular yalnızca https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor. Süreç içerisinde adaylar formu ingilizce olarak doldurmalı ve eksik veya hata yapmamalı.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bu sene 4 Ekim tarihi itibariyle başvuruları başlayacak olan Green Card için herhangi bir resmi başvuru şartı açıklaması gelmedi. Geçen seneki Green Card başvuru şartları ise şöyle;
- Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olması gerekir.
- ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.
- Green Card başvurusuna katılmak isteyenler belirtilen tarihler arasında kura çekimine katılmalıdır.
- ABD Green Card başvurusunda bulanacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz sayılır.
- Amerika Green Card başvurusu yapılırken kişiye ait bilgiler, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir.
- 18 yaşından küçük kişiler ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.
- Başvuru sonrasında verilen numara mutlaka saklanmalıdır.
- İstenilen fotoğraf ölçüleri birebir uymalıdır.
Greencard başvurusu için fotoğraflara dikkat eden ABD Dışişleri Bakanlığı, uygun olmayan fotoğraflı başvuruları kabul etmeyebiliyor. Green Card başvurusunda kullanılacak olan fotoğrafın belirgin ve net olması gerekiyor.
GREEN CARD BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE SONA ERİYOR?
Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 19:00'da başladı. 7 Kasım Salı günü Türkiye saati ile 19:00'da sona erecek. Green Card başvurularında artık pasaport şartı aranmıyor. Başvurmak isteyen adaylar pasaportlarını yenilemeden kura çekimine katılabilir.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Katılımcılar DV başvuru durumlarını 2024 yılı Mayıs ayı başlarında kontrol edebilir. https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresinde bulunan Başvuru Durumu Kontrolü’ne tıklayan adaylar 'Katılımcıların Başvuru Durumu Kontrolü' aracılığıyla bilgilerine erişebilmeleri için onay numaralarını saklamaları gerekmektedir.