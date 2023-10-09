GREEN CARD BAŞVURU EKRANI | ABD DV-2025 Green Card (Yeşil Kart) başvurusu nasıl yapılır? DV Lottery başvuru şartları ve fotoğraf ölçülerini duyurdu

GREEN CARD BAŞVURU EKRANI | ABD DV-2025 Green Card (Yeşil Kart) başvurusu nasıl yapılır? DV Lottery başvuru şartları ve fotoğraf ölçülerini duyurdu

Green Card başvuru ekranı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma fırsatı elde etmek isteyenler tarafından takip ediliyor. DV Lottery başvuru şartları ve fotoğraf ölçülerini açıklarken gözler 4 Ekim itibarıyla Green Card başvuru ekranına çevrildi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan Green Card başvuruları 7 Kasım Salı gününe kadar alınacak. İşte ABD DV-2025 Green Card (Yeşil Kart) başvuru ekranı ve başvuru şartları...

Green Card başvurularında dikkat edilmesi gereken ilk noktalardan birisi dolandırıcı hesaplardan üzerinden işlem yapmamak. Başvurular yalnızca https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor. Süreç içerisinde adaylar formu ingilizce olarak doldurmalı ve eksik veya hata yapmamalı.

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GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bu sene 4 Ekim tarihi itibariyle başvuruları başlayacak olan Green Card için herhangi bir resmi başvuru şartı açıklaması gelmedi. Geçen seneki Green Card başvuru şartları ise şöyle;

- Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olması gerekir.

- ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

- Green Card başvurusuna katılmak isteyenler belirtilen tarihler arasında kura çekimine katılmalıdır.