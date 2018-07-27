Greenock Morton - Albion Rovers maç önü

Greenock Morton ve Albion Rovers, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü İskoçya Lig Kupası Grup E maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Greenock Morton, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Albion Rovers, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 320 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Greenock Morton kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Albion Rovers sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Greenock Morton son haftadaki Albion Rovers müsabasında 3-0 kazandı.

Albion Rovers, Greenock Morton karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Greenock Morton, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Albion Rovers, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Albion Rovers 0 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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