        Grimes ile Elon Musk'ın 'takip' bilmecesi

        Grimes ile Elon Musk'ın 'takip' bilmecesi

        Grimes'ın Elon Musk'ı artık sosyal medyada takip etmediğinin sorgulanması üzerine, Kanadalı şarkıcı açıklama yaptı: O beni takip etti, sonra engelledi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 12:15 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:15
        'Takip' bilmecesi
        Elon Musk'ın üç çocuğunun annesi olan Kanadalı şarkıcı Grimes, eski sevgilisi Musk ile iyice gerilen ilişkileri hakkında açıklama yaptı. 37 yaşındaki şarkıcı, milyarder girişimci Elon Musk'ı sosyal medya platformunda artık takip etmediğinin ortaya çıkmasının ardından bunun sebebini X platformunda anlattı.

        Bir sosyal medya kullanıcının, Grimes'ın Musk'ı artık takip etmediğini gösteren bir ekran görüntüsü paylaşmasının ardından, şarkıcı, "Sadece hayatımı yaşıyorum. O beni takip etti, sonra engelledi. Ben de takip edip takibi bırakacak değilim. Tek önceliğim ortak ebeveynlik, kamuoyunda drama yaratmakla ilgilenmiyorum" ifadesini kullandı. Grimes, "Bu, çok aptalca" diye ekledi.

        Elon Musk ve Grimes, ilk olarak 2018'de romantik bir ilişki içinde oldukları yönünde haberlerle gündeme gelmiş ve Mayıs 2020'de oğulları X Æ A-XII, yani kısaca X dünyaya gelmişti. Aralık 2021'de taşıyıcı anne aracılığıyla kızları Exa Dark Sideræl'i, 2022'de de oğulları Techno Mechanicus'u kucaklarına aldılar.

        Grimes ve Elon Musk ikilisi, ebeveynlik konusunda kamuoyu önünde anlaşmazlıklarını sergiledi. Grimes, 2023'te velayet için eski sevgilisi Musk'a dava açtı. Grimes, Elon Musk ile velayet mücadelesini sürdürürken, daha önce Elon Musk'ın çocuklarını kendisinden uzaklaştırdığını iddia etmişti.

        Kasım 2024'te yaptığı açıklamada Grimes, çocuklarından birini beş aydır göremediğini söylemiş ve "Onun kaynaklarına karşı her şeyimle mücadele ediyorum ve bebeklerimden birini beş aydır göremiyorum" demişti.

        Grimes, şubat ayında, kendisini iyi hissetmeyen ve 'ömür boyu sakatlık' yaşama riskiyle karşı karşıya olan çocuklarından birinin bakımı hakkında görüşebilmek için Musk'ın kendisiyle iletişime geçmesini istemişti. Grimes, X platformunda yazıp daha sonra sildiği mesajında; "Lütfen çocuğumuzun tıbbi krizi hakkında yanıt ver" diye Musk'a seslenmişti. Şarkıcı; “Bunu kamuoyu önünde yaptığım için üzgünüm ama bu durumu göz ardı etmek artık kabul edilemez. Bu acil müdahale gerektiriyor" ifadesini kullanmıştı.

        Grimes, yalvarırcasına yazdığı mesajda, "Benimle konuşmak istemiyorsan lütfen bunu çözebilecek birini ata veya işe al. Böylece bu sorunu çözmeye devam edebiliriz. Bu acil bir durum Elon" demişti.

        #Elon Musk
        #Grimes
        #sosyal medya
