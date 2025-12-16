Grimes ile Elon Musk'ın 'takip' bilmecesi

Elon Musk'ın üç çocuğunun annesi olan Kanadalı şarkıcı Grimes, eski sevgilisi Musk ile iyice gerilen ilişkileri hakkında açıklama yaptı. 37 yaşındaki şarkıcı, milyarder girişimci Elon Musk'ı sosyal medya platformunda artık takip etmediğinin ortaya çıkmasının ardından bunun sebebini X platformunda anlattı.

Bir sosyal medya kullanıcının, Grimes'ın Musk'ı artık takip etmediğini gösteren bir ekran görüntüsü paylaşmasının ardından, şarkıcı, "Sadece hayatımı yaşıyorum. O beni takip etti, sonra engelledi. Ben de takip edip takibi bırakacak değilim. Tek önceliğim ortak ebeveynlik, kamuoyunda drama yaratmakla ilgilenmiyorum" ifadesini kullandı. Grimes, "Bu, çok aptalca" diye ekledi.

Elon Musk ve Grimes, ilk olarak 2018'de romantik bir ilişki içinde oldukları yönünde haberlerle gündeme gelmiş ve Mayıs 2020'de oğulları X Æ A-XII, yani kısaca X dünyaya gelmişti. Aralık 2021'de taşıyıcı anne aracılığıyla kızları Exa Dark Sideræl'i, 2022'de de oğulları Techno Mechanicus'u kucaklarına aldılar.

Grimes ve Elon Musk ikilisi, ebeveynlik konusunda kamuoyu önünde anlaşmazlıklarını sergiledi. Grimes, 2023'te velayet için eski sevgilisi Musk'a dava açtı. Grimes, Elon Musk ile velayet mücadelesini sürdürürken, daha önce Elon Musk'ın çocuklarını kendisinden uzaklaştırdığını iddia etmişti.