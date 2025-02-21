Grimes'tan Elon Musk'a çağrı: Cevap vermezsen çocuğumuz ömür boyu sakat kalacak
Şarkıcı Grimes, eski sevgilisi ve üç çocuğunun babası Elon Musk'a ulaşamayınca sosyal medyadan seslendi: Lütfen çocuğumuzun tıbbi krizi hakkında yanıt ver!
Şarkıcı Grimes, Elon Musk ile ebeveynlik konusundaki anlaşmazlığını kamuya açık bir şekilde tartışmaya açtı. Musk ile üç çocuğu olan Grimes, çocuklarından birinin yaşadığı 'tıbbi krizi', Musk'ın görmezden geldiğini söyledi.
36 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, 53 yaşındaki Tesla kurucusuyla birlikteliğinden X Æ A-12, Exa Dark Sideræl ve Techno Mechanicus adlarında üç çocuk sahibi.
Grimes, dün sosyal medya paylaşımında, kendisini iyi hissetmeyen ve 'ömür boyu sakatlık' yaşama riskiyle karşı karşıya olan çocuklarından birinin bakımı hakkında görüşebilmek için Musk'ın kendisiyle iletişime geçmesini istedi.
Grimes, X platformunda yazıp daha sonra sildiği mesajında, "Lütfen çocuğumuzun tıbbi krizi hakkında yanıt ver" diye Musk'a seslendi. Şarkıcı, “Bunu kamuoyu önünde yaptığım için üzgünüm ama bu durumu göz ardı etmek artık kabul edilemez. Bu acil müdahale gerektiriyor" ifadesini kullandı.
Grimes, yalvarırcasına yazdığı mesajda, "Benimle konuşmak istemiyorsan lütfen bunu çözebilecek birini ata veya işe al. Böylece bu sorunu çözmeye devam edebiliriz. Bu acil bir durum Elon" dedi.
"Herhangi bir ayrıntı vermiyorum ama mesajlara veya e-postalara cevap vermiyor ve her görüşmeyi atlıyor. Eğer en kısa sürede cevap vermezse çocuğumuz ömür boyu sakat kalacak" diyen Grimes, "Bu yüzden onun cevap vermesine ihtiyacım var ve eğer kamuoyu baskısı uygulamak zorunda kalırsam sanırım şu an onu yapıyorum" ifadesini kullandı.
"GÖLGE YASAK UYGULUYOR"
Grimes'ın hayranları, Musk'ın şarkıcıya X platformunda 'gölge yasağı' uyguladığını iddia etti. Bu, bir kullanıcının gönderilerinin görünürlüğünü bilgisi olmadan sınırlama eylemini ifade ediyor. Yani bu uygulama, Grimes'ın gönderilerinin dolaşımda olmadığı anlamına geliyor. Sonuçta şarkıcı, mesajlarını sildi ve silerken de şunları yazdı: Şimdi siliyorum çünkü eğer mesajlarım gölge yasaklıysa ve herhangi bir yanıt alamıyorsa, o zaman bu, çocukların pahasına bir medya sirki demektir.
"ÇOCUĞUMU GÖREMİYORUM"
Grimes, 2022'de ayrıldığı Elon Musk ile velayet mücadelesi sürdürürken, daha önce Elon Musk'ın çocuklarını kendisinden uzaklaştırdığını iddia etmişti.
Kasım 2024'te yaptığı açıklamada Grimes, çocuklarından birini beş aydır göremediğini söylemiş ve "Onun kaynaklarına karşı her şeyimle mücadele ediyorum ve bebeklerimden birini beş aydır göremiyorum" demişti.
ÜÇÜNCÜ ÇOCUK AYRILIK SONRASI DOĞDU
2018'de ilişki yaşamaya başlayan Elon Musk ile Grimes, 2022'de ilişkilerini sonlandırdı. İlk çocukları X Æ A-Xii, Mayıs 2020'de dünyaya geldi. Kızları Exa Dark Sideræl, Aralık 2021'de taşıyıcı anne yoluyla doğdu. Küçük oğulları Techno Mechanicus'un doğum haberi, çiftin ayrıldığı haberinden sonra geldi.
X'İ YANINDAN AYIRMIYOR
Elon Musk 2021'de ayrıldıklarını ama yarı ayrı olduklarını, ortak ebeveynliği sürdürdüklerini söyledi. Ancak Ekim 2023'ten bu yana yasal mücadele veriyorlar. Musk, oğlu X'i hiç yanından ayırmıyor. Donald Trump yönetimine giren ve sık sık Beyaz Saray toplantılarına katılam Musk, politik faaliyetlerine X'i de yanında götürüyor.
ESKİ KAYINVALİDESİ YALVARDI
2024 yazında Grimes'ın annesi de devreye girerek Elon Musk'a çağrıda bulunmuş X Æ A-Xii'yi Paris Olimpiyatları'nda Musk ile birlikte görmesinin ardından, “Diğer çocuklar nerede ve kiminle? Anneleriyle birlikte olmaları planlanıyordu. Burada, Kanada'da bekleniyorlardı. Bir büyükanne olarak yazıyorum. Senden anlaşmaya uymanı, çocukları geri vermeni ve büyük büyükannelerini o ölmeden önce görmek için ihtiyaç duydukları belgeleri sağlamanı rica ediyorum" demişti.
Grimes'ın annesi ayrıca, "Lütfen Elon, sana yalvarıyorum! Bu, annem için çok acı verici ve çocuklar için de endişe verici. Artık zaman çok önemli" çıkışı yapmıştı.