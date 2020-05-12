Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTeknolojiGrup görüntülü aramada WhatsApp Zoom uygulamasına rakip oluyor - Haberler
ABONE OL

WhatsApp yeni özelliği ile Zoom'a rakip olmaya hazırlanıyor

Koronavirüs ile birlikte grup görüntülü görüşme uygulamalarına ve özellikle de Zoom'a artan talep sonrası WhatsApp’tan ardı ardına hamleler geldi. Önce yayınladığı güncellemeyle görüntülü ve sesli grup aramalarda 8 katılımcıyı destek vermeye başlayan Facebook bünyesindeki WhatsApp şimdi de bu sayıyı 50'ye çıkarmaya hazırlanıyor.

Whatsapp Zoom
HABERTURK.COM

Koronavirüs ile birlikte Zoom başta olmak üzere grup görüntülü görüşme uygulamalarına artan talep, WhatsApp’ı da harekete geçirdi. 2 milyarı aşkın kullanıcı sayısıyla dünyanın en yaygın anlık iletişim platformu olan WhatsApp, geçen hafta yayınladığı güncellemeyle görüntülü ve sesli grup aramalarında 8 katılımcıyı destek vermeye başlamıştı.

Koronavirüs ile parlayan Zoom’un görüntülü görüşmelerde 100 kişiye kadar bulan desteği, WhatsApp’a yeni bir adım atmaya daha yönetti.

WhatsApp ve ekosistemine yönelik gelişmeleri takip eden teknoloji blogu WABetaInfo’un ortaya çıkardığı yeni gelişmeye göre WhatsApp’ta yakında 50 kişilik görüntülü görüşme yapılabilecek.

WhatsApp’ın bu adımı, çatı şirketi Facebook’un yine geçen haftalarda duyurduğu yeni grup görüntülü sohbet özelliği Messenger Rooms ile entegre olacak. WhatsApp'a gelmesi beklenen güncellemenin ardından uygulamanın hem mobil hem de web arayüzünde Messenger Rooms kısayolu yer alacak.

8'DEN 50'YE ÇIKIYOR

WhatsApp’ın beta sürümünde denene sözkonusu özellik devreye alındığında görüntülü grup görüşmelerindeki katılımcı sınırı 8 kişiden 50 kişiye çıkacak. WhatsApp’ın 50 katılımcıya kadar desteklenen video konferans özelliğine hem mobil uygulama hem de web sürümü üzerinden erişilebilecek.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte dünyaca ünlü müzeleri evinizden gezebileceğiniz sanal tur kanalları - Haberler
TEKNOLOJİDünyanın müzeleri evinize geliyor
Koronavirüs iletişim sektöründe neleri değiştirdi? Haberler
TEKNOLOJİCovid-19 iletişimde neleri değiştirdi?
Sildirmek istiyorlar ama nasıl yapılır bilmiyorlar! - Haberler
TEKNOLOJİ3 kişiden 2’si sildirmek istiyor!
Vestel akıllı saat pazarına da girdi - Haberler
TEKNOLOJİAkıllı saat işine de girdi
Tesla otomobil sahiplerini bekleyen büyük tehlike! Haberler
TEKNOLOJİTesla sahiplerini bekleyen büyük tehlike!
Her 4 aboneden biri internette "16-24 Mbps" arası hızı tercih etti
TEKNOLOJİHer 4 aboneden biri "16-24 Mbps" arası hızı seçti
Selçuk Bayraktar İkinci AKINCI Taaruzi İnsansız Hava Aracı'nın görüntülerin paylaştı
TEKNOLOJİBayraktar TİHA'nın görüntülerini paylaştı
Koronavirüs akıllı telefon pazarını nasıl etkiledi? Haberler
TEKNOLOJİ3 büyükler eridi, o parladı!
Zoom, Keybase'i satın aldı - haberler
TEKNOLOJİZoom'dan güvenlik hamlesi
Koronavirüs ile gerildiler ama 5G için anlaşmak üzereler! Haberler
TEKNOLOJİ5G için anlaştılar!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X