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GS1 Global Yönetim Kurulu’na Türkiye’den tek üye oldu

Migros, İcra Başkanı Özgür Tort’un Dünya Perakende Başkanlığı’nı üstlendiği Consumer Goods Forum (CGF) tarafından GS1 iş birliğinde yürütülen ürün bilgilerinin dijitalleştirilmesi ve standartlaştırılması projesinin Türkiye kanadına öncülük ettiğini duyurdu. GS1 Türkiye Yönetim Kurulu üyesi olan Özgür Tort'un, çalışmanın küresel işleyişine de katkı sağlayabilmek adına GS1 Global Yönetim Kurulu’na Türkiye’den ilk ve tek üye olarak katıldığı belirtildi. Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, "Bu sistem sayesinde artık ürünlerin ambalajları değil, verileri konuşacak. Böylece müşterilerimiz ürünlerde kimlik kontrolü yapabilecek" dedi. 2021 sonuna kadar Migros’ta satılan tüm ürünlerin sisteme tanımlanması hedefleniyor

GS1 Global Yönetim Kurulu’na Türkiye’den tek üye oldu
HABERTURK.COM

Migros, tüketicilerin mağaza ve online alışverişleri sırasında ürünlerle ilgili daha kapsamlı, detaylı ve doğru bilgiye ulaşması amacıyla Consumer Goods Forum’un GS1 iş birliğiyle yürüttüğü global projenin Türkiye kanadının öncülüğünü üstlendiğini duyurdu.

Consumer Goods Forum Perakende Başkanlığı görevini yürüten Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, çalışmanın küresel işleyişine de katkı sağlayabilmek adına GS1 Global Yönetim Kurulu’na Türkiye’den ilk ve tek üye olarak katıldı. Tort aynı zamanda, GS1 Türkiye Yönetim Kurulu üyeliğini de üstleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, Migros’un GS1 Türkiye’nin öncülüğünde tedarikçileriyle birlikte destek verdiği projenin ilk aşamasında, her ürünün GS1 tarafından atanmış ve geçerli bir barkoda sahip olması amaçlanıyor. Ürünün barkod numarası, ölçü birimi, ölçü miktarı, ürün görseli, ürün kategorisi, hedef pazar, firma adı olmak üzere 7 temel bilgisinin tanımlandığı barkodlar, ürünlerin kimlik kartı niteliği taşıyacak.

İkinci aşamada, perakendeci ve e-ticaret pazaryerleri, satışlarındaki tüm ürünlerin barkodlarının geçerliliğini GS1 Barkod Doğrulama sisteminden kontrol edecek. Eş zamanlı olarak yürütülen GS1 Küresel Veri Modeli girişimi ile küresel ölçekte standart olarak kabul edilebilecek detaylı ürün bilgi ve özelliklerinin belirlenmesi üzerinde çalışılıyor.

'ARTIK AMBALAJ DEĞİL VERİLER KONUŞUYOR'

Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, "Eskiden ürünler çuvallardan alınırdı. Sonra güvenliğin sağlanması ve ömrünün uzatılması için ürünler pakete girdi. Daha sonra ambalajlar kullanılmaya başlandı. Son dönemde sağlıkla ilgili artan hassasiyet nedeniyle tüketici, güven, sürdürülebilirlik ve ürünlerin içerik bilgisi gibi konularda daha duyarlı hale geldi. Artık tüketici, ürünün besin değerinden içindeki koruyucu maddelere, sürdürülebilir kaynaklar kullanılıp kullanılmadığına kadar birçok özelliğe dikkat ediyor. Tüketiciye doğru bilgi akışı ve şeffaflık getiren bu çalışmayla ürünlerin ambalajları değil, verileri konuşacak. Müşterilerimiz, aradıkları spesifik ürün özelliklerini girip ürün önerilerine ulaşabilecekler. Bu uygulamayla sektörümüze ve müşterilerimize önemli bir katkıda bulunacağımıza inanıyorum” dedi.

2 BİN 400 ÜRÜN TOPLANDI

Tüm özgün markalı gıda ürünlerini GS1 Barkod Doğrulama sistemine kaydeden Migros'un, yerli ve yabancı iş ortaklarına da bu projeye katılmaları için davette bulunduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Efes, Bahçıvan, Barilla, Coca Cola, Colgate Palmolive, Danone, Efe, Eti, Ferrero, Hayat Kimya, Henkel, L’Oréal, Nestlé, Numil, P&G, Pernod Ricard, Sedat Tahir Tüketim Maddeleri, Unilever, Yaşar Birleşik Pazarlama projeye destek verdi.

Migros markalı ürünlerin de dahil olduğu 2 bin 400’e yakın ürünün sistemdeki bilgileri GS1 Türkiye üzerinden GS1 platformunda toplandı. Migros ayrıca, çalışmaya katılan tedarikçi firmalarının barkodlarının GS1 Barkod Doğrulama Sistemi üzerinden kontrol ve doğrulanmasını da yapıyor. 2021 sonuna kadar, Migros çatısı altında satışta olan tüm ürünlerin GS1 Barkod Doğrulama sistemine kaydedilmiş olması hedefleniyor.

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