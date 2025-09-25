Habertürk
        G.Saray, Alanyaspor maçı için Antalya'da

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için Antalya'nın Gazipaşa ilçesine geldi.

        Giriş: 25.09.2025 - 20:02 Güncelleme: 25.09.2025 - 20:02
        G.Saray, Alanyaspor maçı için Antalya'da!
        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, özel uçakla saat 18.00'de Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ulaştı. Galatasaray kafilesini karşılamak için çok sayıda Galatasaraylı taraftar havalimanına geldi.

        Sarı-kırmızılı kafile, kalabalık bir taraftar grubu tarafından coşkuyla karşılandıktan sonra kamp yapacağı otele geçti.

