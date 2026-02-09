GSB görevde yükselme sınavını duyurdu! GSB görevde yükselme sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 yılının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı duyurusunu yayınladı. Sınav sonucunda merkez ve taşra birimlerine toplam 1.650 kadronun atanacak. Başvuru yapmak isteyen binlerce personel, başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor. Sürece ilişkin detaylar, GSB resmi duyurusu ile netlik kazandı. Peki, GSB görevde yükselme sınavı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...
Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında merkez ve taşra teşkilatına toplam 1.650 personel ataması yapacağını duyurdu. Görevde yükselme yoluyla 1.074, unvan değişikliği yoluyla ise 576 personelin atanması planlanıyor. Atama kapsamında yurt müdürü, şube müdürü, yurt müdür yardımcısı, şef gibi yönetim kadroları ile avukat, mühendis, sağlık ve sosyal hizmet ağırlıklı kadrolar yer alacak. Peki, GSB görevde yükselme sınavı başvurusu nasıl, ne zaman yapılacak, sınav takvimi belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar...
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI YAPACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru yaptı. Duyuruya göre, bakanlığın merkez ve taşra birimlerine toplam 1.650 personel, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları sonucunda yeni görevlerine atanacak.
GSB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLE 1.074 PERSONEL ATANACAK
GSB görevde yükselme sınavı için toplam 1.074 kişilik kontenjan belirlendi. Bu kontenjanlar; yurt müdürü, şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, yurt müdür yardımcısı, şef, antrenör, gençlik hizmetleri memuru, yurt yönetim memuru ve memur kadrolarını kapsıyor.
En fazla kontenjanın, taşra teşkilatında görev alacak şef, yurt müdür yardımcısı ve yurt yönetim memuru pozisyonlarına ayrıldığı belirtildi.
GSB UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLE 576 PERSONEL ATANACAK
GSB unvan değişikliği sınavı kapsamında 576 personel ataması gerçekleşecek. Sınav, avukat, istatistikçi, biyolog, kimyager, mimar, mühendis, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, psikolog, tekniker ve teknisyen kadroları için yapılacak.
Bu grupta en yüksek kontenjanın, taşra teşkilatında görev alacak teknik ve sağlık ağırlıklı unvanlara ayrıldığı ifade edildi.
BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Sınava başvuru yapacak personeller, 23 Şubat 2026 – 09 Mart 2026 tarihleri arasında https://ekip.gsb.gov.tr/ adresi üzerinde “Sınav Başvuru” sekmesi üzerinden gerekli adımları izleyerek başvurularını gerçekleştirecek. Adaylar, şartlarını taşıdıkları kadrolardan yalnızca biri için başvuruda bulunabilecek.
Adaylar 23 – 27 Mart 2026 tarihleri arasında yazılı sınav için Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ayrıca başvuru yapacaklar.
YAZILI VE SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ
Yazılı sınav, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun’da tek oturum şeklinde uygulanacak. Çoktan seçmeli 60 sorudan oluşacak sınavın geçme puanı 60 olarak açıklandı.
Yazılı sınavı geçen adaylar arasından, ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda baraj puanı ise 70 olarak belirlendi. Atamalar, yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasına göre oluşturulacak başarı sıralaması esas alınarak yapılacak.
