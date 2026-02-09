Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında merkez ve taşra teşkilatına toplam 1.650 personel ataması yapacağını duyurdu. Görevde yükselme yoluyla 1.074, unvan değişikliği yoluyla ise 576 personelin atanması planlanıyor. Atama kapsamında yurt müdürü, şube müdürü, yurt müdür yardımcısı, şef gibi yönetim kadroları ile avukat, mühendis, sağlık ve sosyal hizmet ağırlıklı kadrolar yer alacak. Peki, GSB görevde yükselme sınavı başvurusu nasıl, ne zaman yapılacak, sınav takvimi belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar...