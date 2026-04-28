Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? GSB işçi alımı başvuru şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu üzerinden yürütülecek süreç kapsamında, temizlik görevlisi kadrosunda istihdam edilmek üzere toplam 157 sürekli işçi alınacağı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ek listede yer alan kontenjan dağılımı doğrultusunda yapılacak alım için başvurular 27 Nisan itibarıyla başladı. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvuruları nasıl yapılacak, kimler başvurabilecek ve şartlar neler? İşte merak edilen tüm detaylar…
Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek alım kapsamında, temizlik görevlisi kadrosunda istihdam edilmek üzere toplam 157 sürekli işçi alınacağı bildirildi. Resmi Gazete’de yayınlanan ilan kapsamında kadro dağılımı ek listede belirtilen illerde uygulanacak. Adaylar, belirlenen şartları taşıyarak başvuru işlemlerini İŞKUR sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, başvurular için hangi şartlar aranıyor, adaylar başvurularını nasıl yapacak? İşte 157 kişilik sürekli işçi alımına ilişkin tüm ayrıntılar…
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 157 İŞÇİ ALIMI YAPACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yeni bir personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, temizlik görevlisi kadrosunda istihdam edilmek üzere toplam 157 sürekli işçi alınacak. Alım kapsamında kontenjanların 45’i engelli bireylere, 112’si ise eski hükümlü veya terörle mücadele kapsamında malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylara ayrıldı.
BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, 27 Nisan – 04 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden “İş Arayan” sistemiyle TC kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek.
Ayrıca adaylar, İŞKUR hizmet noktalarından ya da Alo 170 iletişim hattı üzerinden de başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
Her adayın, İŞKUR tarafından yayımlanan listede yer alan yalnızca bir işyeri için başvuru yapabileceği belirtildi.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
- 18 yaşını tamamlamış olmak.
- Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
- Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
- Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
- Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
- Başvurunun son günü (04 Mayıs 2026) itibarıyla genel ve özel şartlar başlığında belirtilen şartlara haiz olmak.
Özel şartlara ise Resmi Gazete’ ye yayınlanan duyurudan ulaşabilirsiniz.
